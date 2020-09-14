Брат убитой аспирантки Ещенко рассказал, какое наказание хочет для убившего ее экс-доцента СПбГУ Соколова

Брат рассказал о наказании Соколову Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В суде по делу 64-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, расчленившего свою 24-летнюю невесту Анастасию Ещенко, выступил брат убитой аспирантки Сергей. Родственник жертвы историка рассказал суду, что дважды созванивался с Анастасией в ночь перед трагедией. По его словам, сестра рассказала ему, что они поссорились после того, как Настя сказала Соколову, что друг пригласил ее на день рождения. При этом девушка упомянула, что доцент сильно ударил ее головой об пол, причем, до этого, судя по ее откровениям брату, также поднимал на нее руку.

После выступления в суде Сергей Ещенко отказался участвовать во всех следующих заседаниях, поэтому судья спросила у него, какое бы наказание он хотел для историка Соколова.

Анастасия Ещенко жила в квартире Соколова Фото: СОЦСЕТИ

- Наказание - решать вам, - вздохнул Сергей Ещенко. - Хотелось бы, чтобы этот человек получил по справедливости. Он забрал жизнь молодого человека. Он забрал у нее жизнь, распорядился ей сам, испортил жизнь мне, моим родителям, бабушке с дедушкой. Мы ее больше никогда не увидим. Мне кажется, было бы справедливо, если бы его родственники были лишены его, а он лишен возможности видеть их.

Конкретизировать наказание для Соколова он не стал. По закону же за убийство Анастасии экс-доценту грозит до 15 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Она говорила, что Соколов ее уже бил»: Брат аспирантки Ещенко рассказал о разговоре с ней в ночь перед убийством

По словам брата, Анастасия также подозревала, что доцент изменяет ей со своей бывшей женой (подробности)