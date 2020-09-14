«Соколов сильно ударил ее головой об пол»: Брат аспирантки Ещенко рассказал о разговоре с ней в ночь перед убийством

Соколов с интересом слушал рассказ о себе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд по делу 64-летнего экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, перешел к допросу свидетелей со стороны жертвы. В роковую ночь 8 ноября 2019 года девушка во время ссоры выбегала из квартиры историка и звонила своему брату Сергею, который живет в Краснодарском крае. Анастасия сказала ему по телефону о ссоре, а позже, когда он перезвонил, она уже сообщила, что помирилась с возлюбленным и вернулась домой. Через несколько часов Соколов застрелил ее и стал избавляться от тела. Сергей Ещенко впервые рассказал все, что знает об отношениях своей убитой сестры и о последнем разговоре с ней.

Родители Анастасии Ещенко: мать - подполковник полиции и отец-педагог попросили суд не допрашивать их "в связи с тяжелым психологическим состоянием", а потерпевшим признать сына Сергея, чтобы он смог один дать показания. Суд согласился. Брата Анастасии решили допросить по видеосвязи.

Анастасия, по словам брата, любила Соколова Фото: СОЦСЕТИ

- Соколов мне знаком, ранее неприязни к нему не было, - рассказал суду Сергей. - Я жил с Настей, пока мне не исполнилось 12 лет. Потом она уехала в Санкт-Петербург на учебу. Мы с ней созванивались 2-3 раза в месяц, виделись на каникулах, я приезжал к ней в Петербург. Она очень сильная личность, привыкла сама всего добиться, была трудолюбива, всегда говорила честно. В конфликты вступала только, если чувствовала несправедливое отношение к себе. А так старалась решать все вопросы мирным путем. Оскорбления или нецензурные слова от нее можно было услышать только в крайнем случае. Она очень воспитанный человек.

По словам брата, Настя была прописана в общежитии, но в последнее время проживала с Соколовым. Родственник не смог сказать, когда именно она переехала к нему.

- Об их отношениях я узнал за год до того, когда приезжал в Санкт-Петербург, это было три года назад, - пояснил Сергей Ещенко. - Она сказала, что он был ее научным руководителем, они познакомились в университете, она его любила. Я не слышал, чтобы она говорила о нем негативно. Очень интересный и харизматичный человек, с которым у них общие интересы, с которым она чувствовала себя спокойно. Ей было приятно находиться с ним. Я знал, что у него дети, она в последнее время говорила, что она сидит с ними, когда ему надо отойти. О них она всегда отзывалась хорошо.

Адвокаты Соколова заинтересовались вопросом, были ли у Анастасии другие мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Брат Анастасии подтвердил, что Ещенко подозревала, что Соколов изменяет ей с бывшей женой.

- Она говорила, что пытается налаживать с его детьми отношения, это было незадолго до убийства, - вспомнил Сергей. - Она высказывала опасения о встречах Соколова с бывшей женой, у нее были подозрения, что возможны измены. Но у них не было скандалов, Анастасия реагировала спокойно.

Самого Соколова Сергей видел один раз, когда приезжал к сестре в гости.

- Я приезжал к сестре в 2018 году в декабре, - пояснил брат аспирантки. - Мы погуляли по Петербургу, встретили Соколова и отправились к нему в квартиру. Это та самая квартира, в которой произошли все эти события. Я не подумал, что она живет там постоянно. В этот же день мы были у нее в общежитии. Мы зашли в магазин, он нес корзину с продуктами, раздавал указания, что нужно взять, она все собирала. Он относился к ней как к любимой женщине. С увлечением рассказывал о вещах, которые были связаны с историей. Он понял, что у меня нет интереса, у него инициатива пропала.

Ещенко созванивалась дважды с братом в ночь убийства Фото: СОЦСЕТИ

В ночь убийства брат созванивался с Анастасией дважды.

- Я был дома в Краснодаре, в районе часа ночи раздался звонок, - вспомнил Сергей. - Сестра плакала. Она сказала, что Соколов ее избил, очень сильно ударил головой об пол. Придя домой, она рассказала, что ее приглашал на день рождения ее друг. И когда Настя сказала об этом Соколову, он резко отреагировал, избил ее. Я еще ни разу не видел, чтобы она была в таком состоянии. У нее была истерика, она рыдала, сильно переживала. Во время звонка она вышла на улицу. Сказала, что это уже не первый случай, когда он применяет к ней насилие. Я ее просил уехать, она сказала, что ей нужно вернуться в квартиру Соколова за вещами. Пообещала, что поднимется туда и перезвонит потом. Я потом сам позвонил ей, судя по голосу, все было спокойно, прозвучал вопрос от Соколова: "Кто звонит?" Она ответила: "Я с братом говорю. Если хочешь, проверь". Последнее, что она сказала мне, что они все уладили. Утром она обещала перезвонить и пожелала мне спокойной ночи.

На следующий день брат несколько раз звонил сестре, но ее телефон был недоступен.

- Потом уже в новостях я увидел, что произошло, - вздохнул родственник Анастасии. - Потом мне написал Ярослав, который приглашал ее на день рождения. Он сказала, что готов переслать всю переписку с Анастасией. На его последнее сообщение ответа не было.

- У вас есть требования материального характера к Соколову?

- Нет.

- Как вы можете охарактеризовать Соколова?

- Это человек, которому важно быть в центре внимания. Он может завлечь, с интересом повествует. Это личность, которая умеет заинтересовать и тратится на ваше внимание.

Мать Анастасии пожелала не выступать в суде с показаниями Фото: СОЦСЕТИ

- Вы знали об академическом конфликте Анастасии?

- Я знаю о конфликте с Понасенковым. Она отзывалась спокойно об этом, говорила, что справится. Не акцентировала внимание. Говорила, что ситуация непростая, но это рабочие моменты.

- Соколов ее содержал?

- Анастасия получала деньги от родителей, от бабушки, пыталась устроиться библиотекарем незадолго до убийства. На каждую поездку заграницу родители присылали ей деньги. О подарках от Соколова я ни разу не слышал.

После этого адвокаты Соколова начали задавать довольно необычные вопросы потерпевшему.

- Собиралась Настя в Москву переезжать?

- Я от нее не слышал этого.

- Ваша сестра встречалась с каким-то другим мужчиной?

- Я об этом не знаю.

После этого обратиться к брату убитой решил сам Соколов.

- Вы звонили шесть раз, она не отвечала, был автоответчик или просто гудки? Вы не помните?

- Я не помню этого.

Свой вопрос Соколов не объяснил, после ответа сел и отказался задавать другие вопросы. Но потом все же решил уточнить: "Довольно странно, тетя которая жила в Москве или рядом, она должна быть и вашей тетей, но вы не знаете о существовании этой тети?".

- У моего отца есть двоюродная сестра, где она живет, я не знаю, я с ней не общался. Я не в курсе отношений с этой тетей.

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