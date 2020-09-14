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«Соколов сильно ударил ее головой об пол»: Брат аспирантки Ещенко рассказал о разговоре с ней в ночь перед убийством

По словам брата, Анастасия также подозревала, что доцент изменяет ей со своей бывшей женой
Роман ЛЯЛИН
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Соколов с интересом слушал рассказ о себе

Соколов с интересом слушал рассказ о себе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд по делу 64-летнего экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, перешел к допросу свидетелей со стороны жертвы. В роковую ночь 8 ноября 2019 года девушка во время ссоры выбегала из квартиры историка и звонила своему брату Сергею, который живет в Краснодарском крае. Анастасия сказала ему по телефону о ссоре, а позже, когда он перезвонил, она уже сообщила, что помирилась с возлюбленным и вернулась домой. Через несколько часов Соколов застрелил ее и стал избавляться от тела. Сергей Ещенко впервые рассказал все, что знает об отношениях своей убитой сестры и о последнем разговоре с ней.

Родители Анастасии Ещенко: мать - подполковник полиции и отец-педагог попросили суд не допрашивать их "в связи с тяжелым психологическим состоянием", а потерпевшим признать сына Сергея, чтобы он смог один дать показания. Суд согласился. Брата Анастасии решили допросить по видеосвязи.

Анастасия, по словам брата, любила Соколова

Анастасия, по словам брата, любила Соколова

Фото: СОЦСЕТИ

- Соколов мне знаком, ранее неприязни к нему не было, - рассказал суду Сергей. - Я жил с Настей, пока мне не исполнилось 12 лет. Потом она уехала в Санкт-Петербург на учебу. Мы с ней созванивались 2-3 раза в месяц, виделись на каникулах, я приезжал к ней в Петербург. Она очень сильная личность, привыкла сама всего добиться, была трудолюбива, всегда говорила честно. В конфликты вступала только, если чувствовала несправедливое отношение к себе. А так старалась решать все вопросы мирным путем. Оскорбления или нецензурные слова от нее можно было услышать только в крайнем случае. Она очень воспитанный человек.

По словам брата, Настя была прописана в общежитии, но в последнее время проживала с Соколовым. Родственник не смог сказать, когда именно она переехала к нему.

- Об их отношениях я узнал за год до того, когда приезжал в Санкт-Петербург, это было три года назад, - пояснил Сергей Ещенко. - Она сказала, что он был ее научным руководителем, они познакомились в университете, она его любила. Я не слышал, чтобы она говорила о нем негативно. Очень интересный и харизматичный человек, с которым у них общие интересы, с которым она чувствовала себя спокойно. Ей было приятно находиться с ним. Я знал, что у него дети, она в последнее время говорила, что она сидит с ними, когда ему надо отойти. О них она всегда отзывалась хорошо.

Адвокаты Соколова заинтересовались вопросом, были ли у Анастасии другие мужчины

Адвокаты Соколова заинтересовались вопросом, были ли у Анастасии другие мужчины

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Брат Анастасии подтвердил, что Ещенко подозревала, что Соколов изменяет ей с бывшей женой.

- Она говорила, что пытается налаживать с его детьми отношения, это было незадолго до убийства, - вспомнил Сергей. - Она высказывала опасения о встречах Соколова с бывшей женой, у нее были подозрения, что возможны измены. Но у них не было скандалов, Анастасия реагировала спокойно.

Самого Соколова Сергей видел один раз, когда приезжал к сестре в гости.

- Я приезжал к сестре в 2018 году в декабре, - пояснил брат аспирантки. - Мы погуляли по Петербургу, встретили Соколова и отправились к нему в квартиру. Это та самая квартира, в которой произошли все эти события. Я не подумал, что она живет там постоянно. В этот же день мы были у нее в общежитии. Мы зашли в магазин, он нес корзину с продуктами, раздавал указания, что нужно взять, она все собирала. Он относился к ней как к любимой женщине. С увлечением рассказывал о вещах, которые были связаны с историей. Он понял, что у меня нет интереса, у него инициатива пропала.

Ещенко созванивалась дважды с братом в ночь убийства

Ещенко созванивалась дважды с братом в ночь убийства

Фото: СОЦСЕТИ

В ночь убийства брат созванивался с Анастасией дважды.

- Я был дома в Краснодаре, в районе часа ночи раздался звонок, - вспомнил Сергей. - Сестра плакала. Она сказала, что Соколов ее избил, очень сильно ударил головой об пол. Придя домой, она рассказала, что ее приглашал на день рождения ее друг. И когда Настя сказала об этом Соколову, он резко отреагировал, избил ее. Я еще ни разу не видел, чтобы она была в таком состоянии. У нее была истерика, она рыдала, сильно переживала. Во время звонка она вышла на улицу. Сказала, что это уже не первый случай, когда он применяет к ней насилие. Я ее просил уехать, она сказала, что ей нужно вернуться в квартиру Соколова за вещами. Пообещала, что поднимется туда и перезвонит потом. Я потом сам позвонил ей, судя по голосу, все было спокойно, прозвучал вопрос от Соколова: "Кто звонит?" Она ответила: "Я с братом говорю. Если хочешь, проверь". Последнее, что она сказала мне, что они все уладили. Утром она обещала перезвонить и пожелала мне спокойной ночи.

На следующий день брат несколько раз звонил сестре, но ее телефон был недоступен.

- Потом уже в новостях я увидел, что произошло, - вздохнул родственник Анастасии. - Потом мне написал Ярослав, который приглашал ее на день рождения. Он сказала, что готов переслать всю переписку с Анастасией. На его последнее сообщение ответа не было.

- У вас есть требования материального характера к Соколову?

- Нет.

- Как вы можете охарактеризовать Соколова?

- Это человек, которому важно быть в центре внимания. Он может завлечь, с интересом повествует. Это личность, которая умеет заинтересовать и тратится на ваше внимание.

Мать Анастасии пожелала не выступать в суде с показаниями

Мать Анастасии пожелала не выступать в суде с показаниями

Фото: СОЦСЕТИ

- Вы знали об академическом конфликте Анастасии?

- Я знаю о конфликте с Понасенковым. Она отзывалась спокойно об этом, говорила, что справится. Не акцентировала внимание. Говорила, что ситуация непростая, но это рабочие моменты.

- Соколов ее содержал?

- Анастасия получала деньги от родителей, от бабушки, пыталась устроиться библиотекарем незадолго до убийства. На каждую поездку заграницу родители присылали ей деньги. О подарках от Соколова я ни разу не слышал.

После этого адвокаты Соколова начали задавать довольно необычные вопросы потерпевшему.

- Собиралась Настя в Москву переезжать?

- Я от нее не слышал этого.

- Ваша сестра встречалась с каким-то другим мужчиной?

- Я об этом не знаю.

После этого обратиться к брату убитой решил сам Соколов.

- Вы звонили шесть раз, она не отвечала, был автоответчик или просто гудки? Вы не помните?

- Я не помню этого.

Свой вопрос Соколов не объяснил, после ответа сел и отказался задавать другие вопросы. Но потом все же решил уточнить: "Довольно странно, тетя которая жила в Москве или рядом, она должна быть и вашей тетей, но вы не знаете о существовании этой тети?".

- У моего отца есть двоюродная сестра, где она живет, я не знаю, я с ней не общался. Я не в курсе отношений с этой тетей.

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