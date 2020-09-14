Жена петербургского музыканта сделала селфи с только что умершим мужем

Жену музыканта Павла Бесфамильного затравили за селфи с мертвым мужем. Фото: vk.com/humshe

Санкт-Петербург очередной раз подтвердил статус города, где по-особенному относятся к теме смерти. На этот раз громкий скандал разразился не из-за расчленения, а из-за обычного селфи. Его сделала жена музыканта Павла Бесфамильного Катерина Киттель. Все дело в том, что в момент фото мужчина был уже мертв.

- Только что у меня на глазах умер Паша, любовь всей моей жизни. Я хз (не знаю – прим.ред.), что мне дальше делать, - написала женщина на своей страничке в соцсетях 9 сентября. А позднее она опубликовало то самое скандальное фото, сделанное в первые минуты после смерти музыканта.

Поначалу пост никто не заметил, однако затем пользователи начали атаковать Катерину гневными комментариями, самым мягким из которых было: «Наверное, такое фото не стоит выставлять на всеобщее обозрение». Впрочем, другие петербуржцы женщину поддержали.

Это фото возмутило пользователей соцсетей. Фото: vk.com/humshe

Сама убитая горем вдова ответила, что в их семье никогда не было табу на тему смерти и вообще, она считает селфи признанием в любви умершему супругу.

- 9-го вечером умер самый лучший и близкий мне человек на свете, который любил меня, как никто, ваш кореш и очень талантливый музыкант. Разумеется, он отправился в Вальгаллу по красту. Но, все же, как вы понимаете, я не могу даже передать, насколько мне тяжело и больно, - написала на своей страничке жена музыканта и объявила сбор средств на похороны и сохранение творческого наследия супруга.

Отметим, что Павел Бесфамильный известен в среде андерграундной музыки Петербурга. Ему было 28 лет.