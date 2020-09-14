Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Только губернатор Санкт-Петербурга анонсировал, что в Санкт-Петербург направили вакцину от коронавируса, как появилась новость, что она уже прибыла в город. Первую партию прививки «Спутник V» отечественного производства доставили в Горбольницу №40. Напомним, вакцина способна выработать у человека иммунитет к COVID-19 сроком до двух лет. Однако, по словам Александра Беглова, сначала прививку сделают исключительно врачи.

- Пока что мы отрабатываем механизм доставки вакцины, чтобы сотрудники медучреждений могли ознакомиться с этим процессом. В рамках пилотной поставки специалисты отработают логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска, - цитируют вице-губернатора Олега Эргашева в пресс-службе Смольного.

Данную вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи. Сейчас врачи Горбольницы №40 тщательно изучают инструкцию по хранению и перевозке прививки. А запомнить там и вправду есть что. Например, транспорт обязательно должен быть оснащен холодильниками, которые поддерживают температуру не больше минус 18 градусов.

Смольный добавляет, что широкая вакцинация населения Санкт-Петербурга от коронавируса начнется только после увеличения производства и накопления знаний от пострегистрационных исследований.