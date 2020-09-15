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Происшествия

Схватил и крепко обнял: Лейтенант полиции рассказал, как спас девушку от падения в канал Грибоедова

Для Дмитрия Зайцева это уже второй подвиг за год. До этого он вытащил из ледяной воды тонущего мужчину
Роман ЛЯЛИН
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Лейтенант полиции спас девушку, которая чуть не погибла Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Лейтенант полиции спас девушку, которая чуть не погибла Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Лейтенант полиции Дмитрий Зайцев патрулировал улицы в центре Санкт-Петербурга, когда прямо перед его машиной выбежал прохожий с криком: "Спасите девушку!". Мужчина рассказал, что на его глазах неизвестная перелезла через ограждения канала Грибоедова и вот-вот прыгнет вниз. Дмитрий Зайцев сразу же бросился на помощь. Полицейский в несколько прыжков преодолел расстояние до набережной и в последний момент успел схватить отчаявшуюся девушку.

- Она была босая, смотрел вниз на воду, явно хотела спрыгнуть, - вспоминает Дмитрий Зайцев. - Я подбежал к ней, обнял и затащил на тротуар. Она была в слезах, ничего пояснить не могла. Мы ей вызвали скорую помощь.

Полицейский уже не первый раз спасает людей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейский уже не первый раз спасает людей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Отчаявшейся девушке, как сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 22 года. Она объяснилась перед полицейскими и ее передали медикам.

К слову, Дмитрий Зайцев уже не первый раз спасает людей. В феврале этого года полицейский вытащил из ледяной воды мужчину, который бросился с Ново-Конюшенного моста. Лейтенант заметил, как прохожий сиганул вниз. Скинув с себя одежду, он без раздумий бросился ему на помощь и вытащил его из воды. За это силовика уже поблагодарило руководство полицейского главка.

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ЧППроисшествия: ЧП

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