Историк Соколов рассказал о сорвавшейся свадьбе с аспиранткой Ещенко за месяц до убийства

Соколов рассказал о несостоявшейся свадьбе с Анастасией Фото: СОЦСЕТИ

Суд в Санкт-Петербурге заканчивает рассматривать доказательства вины 64-летнего экс-доцента СПбГУ Олега Соколова в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. На процессе по громкому делу в очередной раз зачитали заявление предыдущей возлюбленной историка Екатерины Прижигодской, в котором она рассказывала, как преподаватель пытал ее из-за ревности.

- Привязал к стулу жгутом, нанес около 25 ударов по лицу, пригрозил электрическим утюгом, натянул кожаный жгут на шею и стал душить, - зачитала прокурор слова Прижигодской. - Свое поведение объяснил ревностью к моему новому знакомому.

Соколову продлили СИЗО до Нового года Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело тогда возбуждать не стали. А участковый объяснил, что по статье "Побои" "нужно обращаться лично в суд", а не в полицию.

После этого на заседании стали обсуждать несостоявшуюся свадьбу Соколова и Ещенко, которая изначально была намечена на 3 октября 2019 года. Но жених и невеста в назначенную дату на бракосочетание не явились. Сам доцент это объяснил тем, что они потратили много денег на путешествие в Париж, и торжество пришлось отложить.

- Нам сказали в ЗАГСе, что дату перенести нельзя, - пояснил Соколов суду. - Поэтому нам предложили 12-13 ноября придти, чтобы подать заявление. Неявка это просто-напросто перенос. Мы решили играть свадьбу 11 апреля 2020 года.

Тем временем, адвокат семьи Анастасии Ещенко заявила, что свадьба на самом деле сорвалась совсем по другим причинам.

- Перенос даты свадьбы - это голословные утверждения, - пояснила адвокат Александра Бакшеева. - В назначенную дату они не явились, значит, отношения уже было испорчены, что подтверждается тем, что новое заявление подано не было.

Адвокат Александра Бакшеева представляет в суде интересы семьи Анастасии Ещенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершающим вопросом на заседании суда 16 сентября 2020 года по делу стало избрание меры пресечения историку. Прокурор попросила продлить ему арест в СИЗО еще на три месяца - до 23 декабря. Ни сам бывший доцент, ни его адвокаты не возражали.

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