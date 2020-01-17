«У нас была идиллия, пока мы не начали жить вместе»: Историк Олег Соколов об убитой студентке, о любви и изменах

«О произошедшем страшном случае загубившим жизнь прекрасной девушки и сломавшем всю мою жизнь постараюсь рассказать все без утайки, настолько правдиво, насколько это вообще возможно», - с таким предисловием в редакцию «КП» пришли ответы Олега Соколова на вопросы, которые мы передали ему в СИЗО через адвоката Александра Почуева. Далее мы приводим его рассказ практически без изменений и правок.

«С САМОГО НАЧАЛА ЭТО БЫЛ НЕ ПРОСТО МАЛЕНЬКИЙ РОМАН»

- Вы говорили, что Настя превратилась в злобное существо из сказки, как это проявлялось?

- Я был не в себе, когда произнес это на моем первом суде. Я раскаиваюсь и в том, что я совершил, и в этих словах. Не хочу говорить об Анастасии плохое даже для своей защиты. Моему горю нет утешения. Еще раз приношу свои извинения ее семье. Я неоднократно просил моего адвоката Александра Почуева передать это всем. Я очень сожалею о случившемся, но не прошу меня простить. Прощение здесь не уместно. Прошу лишь одно - не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу.

Олег Соколов прислал в редакцию "КП" письмоФото: Артем КИЛЬКИН

- Как вы познакомились с Анастасией?

- В 2014 году я стал читать лекции по «Новой истории» для 3-го курса Института истории СПбГУ, их слушало около сотни студентов. Эти лекции я всегда готовил на совесть, студенты слушали меня с огромным интересом. Осенью 2014 года я стал замечать на лекциях прекрасную девушку. Она смотрела на меня таким взглядом, что не понять его было невозможно. Этой девушкой была студентка 3 курса нашего факультета Анастасия Ещенко.

- Чувствовалась ли разница в возрасте?

- Наша разница в возрасте вообще не чувствовалась. Я разговаривал с умной коллегой, с равной себе. Также и она говорила со мной, будто мы были единомышленниками. В первый вечер нашего общения я ни разу не прикоснулся к ней, никоим образом не намекал ни на малейшие интимные темы, также вела себя и она. С самого начала для меня это был не просто маленький роман, потому что я видел насколько эта девушка была сильной, умной и чистой. Скоро эти отношения превратились в большую, сильную, настоящую любовь, причем любовь взаимную.

Олег Соколов вместе с Анастасией увлекались историей Франции Фото: СПбГУ

«ПОПРОСИЛА ПРИДУМАТЬ ЕЙ ДРУГОЕ ИМЯ»

- Когда она заговорила про свадьбу?

- Очень скоро, уже через несколько месяцев, Настя сказала, что считает, что наши отношения должны быть оформлены как законный брак. Я говорил, что конечно буду счастлив, но отдает ли она отчет в том, что у нас очень большая разница в возрасте (39 лет). И если сейчас я здоров и полон сил, неизвестно, как я буду выглядеть через 15-20 лет. Она отвечала на это, что будет любить меня вечно, никогда не бросит и не предаст. Скоро Настя стала моей ближайшей помощницей: ездила со мной на реконструкции баталий, помогла мне, когда я выступал с публичными лекциями. А когда в 2016 году она закончила бакалавриат и поступила в магистратуру, она оставила занятия историей России и выбрала в качестве объекта исследований наполеоновскую эпоху, а конкретно -взаимоотношения России с Испанией Жозефа Бонапарта.

- Как развивались ваши отношения?

- Настя с головой погрузилась в эти исследования. Она выучила французский язык так, что стала свободно читать даже мало разборчивые рукописные архивные документы. Я еще не видел человека с таким энтузиазмом и пылом занимающимся научной работой! Настя сопровождала меня в реконструкторских поездках. Нам казалось, что все, что происходит с нами - это какая-то удивительная сказка, что прекраснее этого ничего не может быть. По крайней мере, так считал я. Но мне кажется, что Настя думала также.

Олег Соколов рассказал о своих отношениях с АнастасиейФото: Артем КИЛЬКИН

- Как вы ее называли?

- Она заявила, что ей не очень нравится ее имя, и она просит меня дать ей какое-нибудь имя, которое бы мне понравилось. Я не колеблясь предложил ей имя Изабель. Это имя я в свое время дал своей младшей дочери, оно мне очень нравилось и понравилось Насте. С этого момента я называл ее только Изабель.

«ЖИЛИ КАК МУЖ И ЖЕНА»

- Как у вас прошел развод с вашей женой?

- После Нового 2018 года жена ушла уже окончательно, а Настя переселилась ко мне домой. Через какое-то время ее за долгое отсутствие выселили из общежития университета. Мы стали жить фактически как муж и жена. Осенью 2018 года мы с Анной (бывшая жена, - прим. ред.) официально развелись, а в 2019 году подали с Настей заявление в ЗАГС. Бракосочетание должно было произойти 3 октября 2019 года. Однако потом у нас было много расходов. Мы съездили на берег моря во Францию и в Испанию, я впервые взял машину напрокат. И на ней мы путешествовали по Средиземноморскому берегу. Потом устроили праздник, посвященный 250-летию со дня рождения императора Наполеона. Для этого мы сняли особняк на Большой Морской улице. Основное бремя расходов легло на меня. У нас с Настей не осталось средств, чтобы сделать красивое бракосочетание.

Роман Олега Соколова и Анастасии начался с университетаФото: СОЦСЕТИ

- Отношения у вас были идеальны?

- Мы решили перенести свадьбу на конец апреля 2020 года, сразу после дня рождения Насти. Ей исполнилось бы 25 лет. Нам сказали, что запись на этот срок будет открыта 12 ноября и мы решили, что в этот день мы пойдем в дворец бракосочетаний.

Раньше, казалось бы, все в наших отношениях было идиллией, которую можно найти разве что в романах. Так практически и было до того момента, когда мы начали жить вместе...

- Расскажите о ваших бывших женах и детях?

- Начну, как ни странно, с моих отношений с моей бывшей женой Анной. С ней мы познакомились в 1998 году и женились в 2005 году. Меня связывает с ней большое теплое чувство, общность интересов и взглядов. Анна помогла мне во всем: в научной работе, в организации мероприятий, военно-исторической реконструкции, документы которых она безупречно вела. Она была в течение 20 лет моим самым надежным, верным другом. Даже сейчас, несмотря на то, что мы развелись и она живет с другим мужчиной, я испытываю к ней только глубокое уважение и благодарность за то, что она сделала для меня за все эти годы, за прекрасных умных и добрых детей, которых она воспитала.

Анастасия Ещенко приехала в Петербург из Краснодарского краяФото: СОЦСЕТИ

- Какие отношения у вас были в браке?

- Мы были больше друзьями, чем супругами. Она сама была инициатором нашей связи и нашего брака. Неслучайно за долгие годы наших отношений, время от времени у меня возникали мимолетные романы, на которые Анна смотрела сквозь пальцы, желая сохранить нашу семью, дружбу и счастье детей. Одной из этих связей были отношения с некой Екатериной в 2007-2008 годах, из которых мои враги в недавнее время пытались соорудить груду диких обвинений в мой адрес.

РЕСТОРАНЫ, ДОРОГИЕ ДУХИ, ПОЕЗДКИ ВО ФРАНЦИЮ

- Она рассказывала, что вы ее пытали…

- Если история, произошедшая у меня с Настей подобна страшной трагедии, история с Катериной похожа на безвкусный роман. Мы шапочно познакомились с Екатериной в конце 2004 года. Тогда я писал книгу «Аустерлиц», и я искал секретаршу по объявлению. Но все те, которые предлагали свои услуги, печатали плохо, а денег просили много. Такой была и Екатерина. Поэтому наша первая встреча продлилась несколько минут и мы скоро забыли о существовании друг друга.

Вновь мы встретились в 2007-м году, когда я переехал в Москву по приглашению известного бизнесмена Виктора Батурина, чтобы работать над историческими проектами. Екатерина подошла ко мне после лекции, ей было тогда около 20 лет. Она обратилась ко мне с таким взглядом и таким очевидным кокетством, что «послание» было мной легко прочитано, и я пригласил ее вечером в ресторан. Так как она была с подругой, я пригласил и подругу, благо денег тогда у меня было предостаточно.

Олег Соколов был преподавателем СПбГУФото: СОЦСЕТИ

- Как у вас завязались отношения?

- Если не ошибаюсь, тогда же я и пригласил ее приехать ко мне в Москву. Работая с Батуриным, я жил в Москве в престижной квартире на Кутузовском проспекте, Екатерина согласилась. В первый раз она приехала только чтобы «посидеть» в гостях, остановившись у своих родственников, но уже через несколько дней она снова приехала, но уже ко мне. Я послал за ней своего водителя с машиной (у меня тогда была машина с водителем) и он привез ее разодетую и раскрашенную так, что цель ее поездки можно было легко понять. Я не помню в первый или во второй вечер в Москве она стала моей любовницей. В любом случае все было без всяких проблем. Екатерина была красивая, образованная, веселая и страшная кокетка, в общем, такая, какой и должна быть подобная женщина. Нам было очень неплохо, мы веселились с моими друзьями, я водил ее в дорогие рестораны, все ее поездки оплачивал я. У меня была более чем хорошая зарплата, это было мне не в тягость. Конечно, я дарил ей цветы, дорогие подарки. В своем интервью, она говорила о «плюшевом говне» - игрушках. Да, были игрушки, но она забывает дорогие духи, одежду и аксессуары из Франции.

«ПЫТКИ – ЭТО ПОЛНАЯ ЧУШЬ»

- Что случилось дальше?

- Постепенно я привязался к ней, хотя конечно это не была какая-то большая любовь, я прекрасно понимаю, что это просто связь, приятная нам обоим. То ли в конце 2007 года, то ли в начале 2008 года Екатерина уехала на стажировку во Францию, я приезжал к ней несколько раз, давал ей деньги, водил в рестораны. Позже я узнал, что во Франции она познакомилась, как не обидно, не с французом, а с русским, который по возвращение в Россию где-то весной 2008 года стал ее любовником.

Анастасия и Олег Соколов планировали свадьбуФото: СОЦСЕТИ

Однажды, она настолько завралась, что стало все очевидно даже для полного идиота. Когда она приехала ко мне от любовника, случился ужас - грандиозный скандал. Возможно, я ей дал пару пощечин. Но я очень хорошо помню, что она клялась и божилась, что она ни в чем не виновата и чиста как ангел. Я не очень поверил, но она осталась у меня, и мы снова стали парой.

- Расскажите о заявлении в полицию

- Сейчас Екатерина утверждает, что в Петербурге написала на меня заявление в милицию. Я об этом не знал. Но про пытки – это полная чушь. Конечно, если бы она написала, что просто получила синяк из-за того, что приехала от одного любовника к другому, ее бы выставили вон. Поэтому ей пришлось сочинить всякую чушь про веревки и утюги. От 90-х годов было недалеко, а тогда это было в моде. В своем интервью она рассказывает с каким гневом и презрением она рассталась с жутким человеком, издевавшихся над ней.

Но почему не говорит, что уже после того случая два или три раза приезжала ко мне в Париж? Наконец Екатерина не пишет, что если я не ошибаюсь, в 2010-м году я оплатил ей билет из Петербурга в Венецию, а сам прилетал в этот город из Парижа, и мы провели две бурные Венецианские ночи.

Анастасия и Олег Соколов участвовали в военных реконструкциях Фото: скрин vk.com

- Вы после этого виделись?

- Я встречал Екатерину в Барселоне в аэропорту, потом мы прокатились по Испании... Последнюю ночь любви, точнее секса, мы с ней провели в гостинице Лериды. Если Екатерина будет распространять клеветнические измышления о страшном монстре, от которого она чудом спаслась, пусть вспомнит о бурных ночах в Париже, Венеции, Лериде... Если эпизод с этой дамочкой так важен для моего дела, можно будет найти и билеты на самолет, и счета за гостиницу. Я подчеркиваю, я совершенно не в претензии, за то, что на мои деньги эта дама каталась со мной по Европе. Но как она имеет наглость в интервью рассказывать этот бред, что с трудом спаслась от пыток утюгом! А в Париже, Версаля, Венеции, Барселоне тоже пытали?! Пусть стыдится.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«Общество и государство должно дать правосудию свершиться»

Адвокат Александр Почуев просит не спешить с выводамиФото: Артем КИЛЬКИН

- Я принципиально против излишней публичности в данном деле и подобных публикаций, - пояснил адвокат Олега Соколова Александр Почуев. - Считаю что, никто не должен удовлетворять свой тщеславный интерес за счет печальной трагедии двух супругов. Однако я должен защищать права своего клиента по долгу службы, в том числе и в публичном пространстве. С самого начала данного дела в прессе была развернута травля Историка Олега Валерьевича Соколова. Линчевание, проклятия и желание четвертовать без суда и следствия захлестнули общество. Это вполне объяснимо, с учетом ужаса и недоумения от трагедии в глазах многих. Но так ли должно быть у цивилизованных народов? Даже если человек сам сознался в содеянном ужасном преступлении, общество и государство должно дать возможность беспристрастно следствию и суду свершить акт правосудия. Но о каком беспристрастии может быть речь, если в СМИ и на публике авторитетные лица уже вынесли «общественный вердикт». От покаявшегося историка тут же отвернулись почти все. Но ведь многое еще неизвестно, следствие идет и возможны разные исходы данной человеческой трагедии. Я уверен - история расставит все на свои места, и многим будет понятно, что они сильно заблуждались...

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

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