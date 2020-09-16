«Утопия или решение проблемы?»: Круглый стол на тему о гаражных кооперативах прошел в пресс-центре «Комсомольской правды»

Полноценной замены гаражам в Санкт-Петербурге до сих пор не существует. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году в России вступает в силу закон о гаражной амнистии, согласно которому сами объекты и земля под ними будут приватизированы. Существует ли альтернатива гаражам и как вообще будет работать гаражная амнистия - на эти и другие вопросы в рамках Круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге попытались ответить эксперты.

Начнем с того, что все участники мероприятия сошлись на том, что сейчас полноценной замены гаражам в Санкт-Петербурге не существует. Ей могли стать многоярусные паркинги, но, увы, этого до сих пор не произошло, так как не все автовладельцы имеют возможность выкупить там место. Отсюда еще одна проблема - машины, которые автомобилисты вынуждены оставлять вдоль дорог.

– Сейчас в городе свободно около 50 процентов парковочных мест, потому что многие оставляют свою технику с нарушениями правил дорожного движения. И пока этот вопрос не будет решен, проблема с паркингами тоже не будет решена, – считает председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения ВОА Валерий Солдунов Валерий Солдунов.

Кроме того, были рассмотрены вопросы применения гаражной амнистии в условиях Санкт-Петербурга, где гаражи считаются движимым имуществом, а земля находится в аренде у города. Как отмечает член общественной палаты РФ, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, сносить гаражи может быть экономически невыгодно для обеих сторон: стройка на освобожденном месте может не начинаться несколько лет, в течение которых город мог получать деньги с «гаражников».

– Для кого-то гараж – это жизнь. Я видел ветеранов, которые говорили: «Не сносите, дайте мне умереть в гараже», – отмечает Холодов. – И если гаражи уродуют город, то городу стоит выставить требования: если гаражи – это плохо, что тогда хорошо, так как паркинги показали свою несостоятельность.

Итоги обсуждения, а также планы по урегулированию взаимодействия органов власти как с владельцами гаражей, так и с застройщиками новых жилых зон подвел депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель регионального отделения Союза пешеходов России Алексей Цивилев:

– Первое: по словам некоторых экспертов, если город развивается, гаражи должны уйти. Но данный момент нет полноценной замены для хранения машин для некоторых категорий граждан – рабочих, пенсионеров, которые не могут позволить себе другое хранение. Второе: необходимо навести порядок на дворовых территориях, которые используются как перехватывающие парковки, что тоже неправильно. И третье – необходимо развивать городское парковочное пространство.

Подготовила Дарья Строгальщикова