«Так просто меня не возьмешь»: Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

Анна Нетребко заболела пневмонией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

COVID-19 подкосил очередного солиста Мариинского театра. На этот раз бацилла добралась до оперной певицы Анны Нетребко. Пять дней назад ее госпитализировали в больницу с коронавирусной пневмонией. Об этом она рассказала в своем Instagram.

- У меня было два выбора: первый-продолжать сидеть дома и бояться заразиться, второй - начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала последний и ни о чем не жалею. Уже 5 днеи я нахожусь в больнице с ковиднои пневмонией , и скоро пойду на поправку, - сообщила звезда своим подписчикам.

Оперная дива призналась, что уже пять дней лежит в больнице. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она отметила, что изолировалась сразу, как почувствовала себя не хорошо. Нетребко обратила внимание на то, что попала в больницу вовремя, поэтому верит: все будет у нее хорошо.

- Так просто меня не возьмешь, - уверенно заявила она.

Оперная дива также рассказала, что у ее мужа Юсифа Эйвазова обнаружили антитела.

По словам солистки Мариинки, она устала больше от тестов, карантинов, запугивания несчастных людей, чем от самого вируса

Ранее Анна Нетребко отменила свое выступление в Мариинском театре и ушла на самоизоляцию. Это произошло после отмены спектакля в Большом театре из-за того, что у ведущего артиста оперы «Дон Карлос» Ильдара Абдразакова обнаружили COVID-19. К слову, 18 сентября она отмечает день рождения.