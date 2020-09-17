Мощный шторм «Айла» движется на Санкт-Петербург из Финляндии

Мощный шторм "Айла", который обесточил 60 тысяч домов в Финляндии, движется в Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жуткой силы шторм по имени "Айла" движется в Санкт-Петербург со стороны Финляндии. Во вторник, 17 сентября 2020 года, мощный ураган уже успел оставить без электричества порядка 60 тысяч домов в Суоми. По данным метеорологического института Финляндии, порывы ветра достигают 35 метров в секунду, снося все на своем пути.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями шторма Фото: СОЦСЕТИ

- Сильные порывы ветра будут бушевать на большой территории на юге и в центре страны. Особенно сильно "Айла" влияет на Ботнический залив, поднимутся сильные ветра, возможны наводнения, - говорится на сайте метеорологического института Финляндии.

Местным жителям советуется не выходить из дома, тем более, что ураган валит деревья, ломая машины и обрывая электрические провода. Также шторм сопровождается сильными дождями, общая площадь которых более 50 километров.

Спасатели уже устраняют последствия разрушительного шторма Фото: СОЦСЕТИ

Ожидается, что в скором времени "Айла" переместится на юго-восток, в сторону Санкт-Петербурга.

Ранее синоптики и МЧС Северной столицы предупреждали о том, что в городе ожидается усиление ветра к вечеру четверга - в Петербурге до 16 метров в секунду, в Ленинградской области до 20 метров в секунду и выше.