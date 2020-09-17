«Девочки они такие»: Мама Ольги Бузовой прокомментировала новость о расставании дочери с Давидом Манукяном

Совместные фотографии с Давидом исчезли из профиля Бузовой Фото: СОЦСЕТИ

Личная жизнь Ольги Бузовой после скандального расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым теперь под пристальным вниманием поклонников. Фанаты чутко следят за тем, чтобы телеведущая вновь не обожглась на чувствах. Союз с блогером Давидом Манукяном певица не скрывала и щедро делилась совместными снимками. Несмотря на то, что подписчики Бузовой изначально в их роман не поверили, а мама телезвезды о новом увлечении дочери сказала: «нравится развлекаться, пусть развлекается», близкая дружба Оли с Давидом продлилась почти год! Правда, закончилось все вовсе не свадьбой, а, судя по всему, расставанием. Эмоциональная Бузова удалила со своей страницы в Инстаграм все совместные фотографии с Давидом, а сам блогер признался, что ему нужна поддержка.

Многие фанаты заговорили о расставании Ольги с Давидом, но сами возлюбленные пока не дают никаких комментариев. Чтобы прояснить ситуацию, «КП» обратилась к маме телеведущей Ирине Бузовой.

Ольга не скрывала свои отношения с блогером Фото: «Закулиска».

- Я впервые слышу об этом, если честно, - призналась «КП-Петербург» Ирина Александровна. – Мы вот недавно переписывались с дочерью и обсуждали ее выступление на шоу «Ледниковый период». Она сейчас вся в этом проекте, очень серьезно готовится. О том, что она удаляет фотографии с Давидом, я не знала. Не слежу за «инстаграмной жизнью».

К сообщению о возможной размолвке дочери Ирина Бузова отнеслась спокойно.

- Знаете, сегодня она удалила фотографии, завтра снова добавила - девочки они такие, - улыбнулась Ирина Бузова. – Сама дочка мне об этом ничего не говорила. Но думаю, если у нее в жизни произошло что-то такое экстраординарное, она бы мне сказала. А раз не обмолвилась, значит, ничего такого не произошло.

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