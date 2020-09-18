Школьники из Петербурга стали призерами всероссийского режиссерского конкурса

Юные киноталанты из Петербурга стали призерами всероссийского режиссерского конкурса. Фото предоставлено пресс службой МТС.

Подведены итоги федерального конкурса «Кинолаб» в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М», организаторами которого выступила компания МТС и киностудия «Корпорация Русская Фильм Группа». Одним из призеров стала команда 7Б класса школы №617 Санкт-Петербурга – их работа короткометражка «Будущее начинается сейчас» заняла почетное третье место.

Для создателей ролика это не первая командная работа. Ранее они уже участвовали в конкурсах видео, но только на уровне школы. Совместная сплоченная работа помогает ребятам получать удовольствие как от процесса, так и от результата.

- Мне кажется, в нашем возрасте мы еще не знаем, где конкретно границы работы режиссера, где сценариста и так далее. Мы садились вместе и начинали мозговой штурм. Сначала мы придумали сюжет, разобрали роли. Потом представили его как последовательность кадров, прямо рисовали на листке. Получали удовольствие от процесса, и вот что получилось. Третье место очень подняло нашу самооценку, мы поняли, что на многое способны, – делится впечатлениями лидер команды Светлана Васильева.

Участники конкурса также стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М», и своим творчеством могут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.