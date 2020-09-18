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Школьники из Петербурга стали призерами всероссийского режиссерского конкурса

Работа юных талантов признана одной из лучших
Источник:kp.ru
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Юные киноталанты из Петербурга стали призерами всероссийского режиссерского конкурса. Фото предоставлено пресс службой МТС.

Юные киноталанты из Петербурга стали призерами всероссийского режиссерского конкурса. Фото предоставлено пресс службой МТС.

Подведены итоги федерального конкурса «Кинолаб» в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М», организаторами которого выступила компания МТС и киностудия «Корпорация Русская Фильм Группа». Одним из призеров стала команда 7Б класса школы №617 Санкт-Петербурга – их работа короткометражка «Будущее начинается сейчас» заняла почетное третье место.

Для создателей ролика это не первая командная работа. Ранее они уже участвовали в конкурсах видео, но только на уровне школы. Совместная сплоченная работа помогает ребятам получать удовольствие как от процесса, так и от результата.

- Мне кажется, в нашем возрасте мы еще не знаем, где конкретно границы работы режиссера, где сценариста и так далее. Мы садились вместе и начинали мозговой штурм. Сначала мы придумали сюжет, разобрали роли. Потом представили его как последовательность кадров, прямо рисовали на листке. Получали удовольствие от процесса, и вот что получилось. Третье место очень подняло нашу самооценку, мы поняли, что на многое способны, – делится впечатлениями лидер команды Светлана Васильева.

Участники конкурса также стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М», и своим творчеством могут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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