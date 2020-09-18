«Два дня разгребали мусор»: В захламленной квартире в Санкт-Петербурге нашли труп мужчины

Пробраться в квартиру невозможно Фото: vk.com/kupchinonews

Подробности истории захламленной квартиры в городе Купчино в Санкт-Петербурге продолжают шокировать горожан. Вот уже второй день спасатели разбирают на Пражской, 33 горы мусора, который жильцы натащили со свалки.

В квартире, как рассказывают соседи, жила пожилая пара: муж-инвалид и пенсионерка. А последнее время оттуда доносилась невыносимая вонь. Когда дышать стало совсем невозможно, жильцы позвали на помочь МЧС.

- Мы жили под ними, - рассказывает один из соседей "нехорошей квартиры". - Вонь стояла неделю, не могли найти источник. Когда полезли трупные черви из люстры, мы вызвали полицию и спасателей.

Мусор выгребают несколько дней Фото: vk.com/kupchinonews

Жильцы дома заподозрили, что оба пенсионера умерли, но проверить сообщение соседей силовики сразу не смогли. Вскрыв дверь, они обнаружили, что квартира буквально до потолка забита хламом, по которому бегали два напуганных котика.

Чтобы начать разбор завалов, пришлось организовать спецоперацию. Добраться до дальней комнаты, где и могли находиться пенсионеры, удалось лишь на второй день.

Кошки жили запертыми в горе мусора Фото: vk.com/kupchinonews

- В одном из домов на Пражской улице после разбора завалов обнаружен труп мужчины, проводится доследственная проверка, осматривается места происшествия, - сообщил "КП-Петербург" источник.

В квартире нашли труп мужчины Фото: vk.com/kupchinonews

Возможно, силовикам предстоит найти еще одно тело. Ведь разобрать завалы мусора полностью до сих пор не получилось. Как рассказывают соседи, странности за этой квартирой они начали замечать давно.

Гора мусора, которые выкинули из квартиры Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Женщина всегда опрятно одета, с ровно покрашенными волосами, - рассказывают о хозяйке квартиры соседи. - Но замкнутая и необщительная. В квартиру никогда никого не пускал, дверь широко не открывала - максимум небольшую щелочку. Вместе с ней жил слепой парализованный муж, его нашли в квартире или нет - пока не известно, тело очень сильно обезображено. У нее тяжелая судьба - около 18 лет назад погиб сын. С тех пор она могла слегка повредиться в уме. Запах стоял года три, но неделю назад усилился.

Сейчас на месте работают следователи Фото: vk.com/kupchinonews

Сейчас соседи подозревают, что муж мог скончаться очень давно.

- Она мужа долго выводил во двор на прогулку, - делятся соседи. - Потом он пропал. Это было лет десять назад, но тогда никто не посчитал это странным. Теперь при мысли об этом жуть берет. Вместе с ней жили два кота и две маленькие собачки. Собачек она, по ее же собственным словам, около года назад усыпила. У нее была странность - никого и никогда не пускал в квартиру. При попытке туда проникнуть становилась агрессивной. Даже когда залила соседей с первого этажа, категорически отказывалась открывать дверь. С огромным трудом упросили ее пустить внутрь сантехника. Запаха от нее никогда никто не чувствовал, даже при близком общении.

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