Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 18 сентября 2020 года: детей запретили водить в театры и кино группами, оздоровительные лагеря закрыли до конца декабря

Объявлено продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 18 сентября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередное продление режима самоизоляции объявили в Санкт-Петербурге с 18 сентября 2020 года. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте Смольного.

Не обошлось без запретов – к примеру, детей запретили водить в театры и кино группами, что особенно актуально после последних послаблений, касающихся работы торговых центров. Работу оздоровительных лагерей приостановили вплоть до 31 декабря 2020 года, так что родители не смогут отдать свое чадо перед новогодними каникулами.

Масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах продлили до 11 октября. То же самое касается и мер соцподдержки вроде дополнительных выплат к пенсии. Остальные ограничительные меры, которые действуют на данный момент, тоже автоматически продлились по октябрь.

- Контроль за выполнением постановления возлагается на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И., - сообщается в конце документа.

Напомним, что ранее в театрах и цирках Северной столице отменили шахматную рассадку зрителей. Такое послабление одобрил комитет по культуре вместе с Роспотребнадзором.