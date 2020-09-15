Роспотребнадзор снял запрет на шахматную рассадку зрителей в театрах и цирках Санкт-Петербурга

Снят запрет на шахматную рассадку зрителей в театрах Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор одобрил новые послабления по коронавирусу в Санкт-Петербурге. На этот раз речь идет исключительно о сфере культуры. Отменена обязательная рассадка зрителей в шахматном порядке в городских театрах, цирках и на концертах.

- Согласован новый стандарт безопасной деятельности театров, концертных организаций и цирков. Обновленный документ отменяет обязательную шахматную рассадку в зрительном зале. При этом сохраняются другие профилактические меры, в том числе ношение масок и измерение температуры, - сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Добавим, что Смольный пообещал выделить субсидии частным театрам и культурным проектам, пострадавшим во время ограничений по коронавирусу. Обще размер «материальной помощи» составит больше 760 миллионов рублей. По словам властей, эти коллективы неоднократно выигрывали премии на российских и международных конкурсах и заслужили поддержку.