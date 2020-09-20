После интимной встречи с тремя мужчинами 22-летняя жительница Воркуты выпала из окна в Санкт-Петербурге

Девушка успела пырнуть ножом одного из участников оргии Фото: Олег ЗОЛОТО

Сексуальные игры закончились для компании друзей трагедией – девушка, которую они пригласили «романтично» провести время, сначала зарезала одного из мужчин, а потом выпала из окна. Тело, упавшее с 13-го этажа, обнаружили местные жители. Напуганные люди сразу же обратились в полицию.

- В квартире, из окна которой, предположительно, и выпала 22-летняя девушка, на момент приезда полиции находились трое мужчин, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Имеются данные о том, что парни сначала вели с девушкой интимную переписку, а потом пригласили в квартиру дома на Новоалександровской улице вместе провести время.

Сначала компания развлекалась, выпивала, а потом все присутствующие легли спать. Однако довольно быстро вечер перестал быть томным. Один из мужчин проснулся от того, что гостья начала наносить ему удары ножом. В панике он выбежал на улицу, чтобы позвать на помощь, а когда вернулся, то девушки в квартире не обнаружил. Она выпала из окна. Со слов полицейских, двое друзей пострадавшего на тот момент все также спали, в том числе и хозяин квартиры. Он проснулся только когда в дом вошли стражи порядка.

Известно, что погибшая девушка является уроженкой Воркуты. По факту ее смерти заведено уголовное дело. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.