Последняя прогулка: руфер и его спутница упали с крыши в Петербурге

На место сразу прибыли медики и спасатели Фото: Полина ШАНДРАК

Очередная прогулка на высоте для петербургского руфера и его спутницы оказалась последней. Желая устроить романтичное свидание и показать прекрасной даме город с высоты, парень вероятно, совсем забыл о безопасности. В результате, в какой-то момент, прогуливая по петербургским крышам, молодые люди оступились, не удержали равновесие и упали вниз. И парень, и его спутница погибли на месте.

- Все случилось на улице Рубинштейна, 23, - рассказали «Комсомолке» очевидцы. – На место происшествия сразу приехали сотрудники МЧС и скорая.

Личность погибшего руфера уставить удалось – парня зовут Александр Старостин, он любил путешествовать и водил экскурсии по крышам. Однако кем была его девушка, пока неизвестно. При ней не было никаких документов. В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.