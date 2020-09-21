Могла упасть не сама: По подозрению в убийстве 22-летней жительницы Воркуты, чье голое тело нашли под окнами многоэтажки, задержали одного из трех ее «любовников»

Одного из троих "любовников" задержали по подозрению в убийстве 22-летней девушки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Невского района Петербурга по задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 22-летней уроженки Воркуты. Почти полностью обнаженное тело девушки было найдено под окнами дома на Ново-Александровской улице в минувшую субботу. Причем трагедии предшествовала интимная вечеринка сразу с тремя мужчинами, а один из них по ее итогам получил ножевое ранение.

- 19 сентября в полицию поступило сообщение о том, что у дома 14 по ул. Ново-Александровской после падения с высоты 13 этажа обнаружено тело девушки 1998 года рождения. Так же от указанного дома с колото-резаными ранами различных частей тела в состоянии средней тяжести госпитализирован мужчина 1989 года рождения. По его словам, травмы ему нанесла погибшая, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обнаженное тело девушки нашли на Ново-Александровской улице. Фото: "Мегаполис"

После этого, как пояснил мужчина, он выбежал на лестницу, а гостья сама выпала из окна. Однако у следователей возникли сомнения, они не поверили в эту версию и, в итоге, молодого петербуржца задержали.

Городским управлением Следственного комитета заведено уголовное дело по статье «Убийство», по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В ближайшие два подозреваемому должны избрать меру пресечения до суда.

Сейчас следователи опрашивают двух других участников интимной вечеринки, расследование дела продолжается.