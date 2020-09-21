Раны на голове и шее: В Санкт-Петербурге курсанта морского вуза ищут из-за жестокого убийства матери

Курсанта морского ВУЗа подозревают в убийстве матери. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургские полицейские ищут 19-летнего курсанта одного из городских морских вузов, которого подозревают в жестокой расправе над собственной матерью. Тело 57-летней женщины изрезанное ножом, нашел ее супруг.

- В 19:32 20 сентября в дежурную часть ГУ МВД через экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что в квартире дома номер 11 по улице Маршала Тухачевского в ванной обнаружен труп женщины 1963 года рождения с признаками насильственной смерти, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Буквально через две минуты на место происшествия была отправлена оперативная группа. Приехавшие в квартиру полицейские увидели страшную картину: в ванне лежал окровавленный труп женщины с многочисленными резаными ранениями шеи и головы.

Главным подозреваемым оказался сын погибшей. По предварительным данным, между ним и матерью возникла ссора, которая могла кончится трагически.

В вузе, где он учился, парня характеризуют как адекватного молодого человека. Никакой «маргинальщины» за ним не замечали.

Сейчас молодого человека объявили в розыск, а петербургское управление Следственного комитета возбудило дело по статье «Убийство». Виновному в смерти женины грозит до 15 лет лишения свободы.

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Позднее молодой человек был задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и выборе меры пресечения.