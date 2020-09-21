Курсанта морского вуза, подозреваемого в жестоком убийстве матери, задержала полиция

Полиция поймала курсанта, подозреваемого в убийстве матери Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские задержали 19-летнего курсанта одного из петербургских морских вузов, которого подозревают в убийстве собственной матери. Окровавленное тело жены нашел отец молодого человека.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержан молодой человек 2001 года рождения, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 19 сентября в квартире дома на улице Маршала Тухачевского молодой человек, в ходе ссоры со своей матерью нанес ей множественные удары ножом в область головы и шеи. После чего оттащил тело в ванную и скрылся с места происшествия.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Курсанту грозит до 15 лет лишения свободы.