Эксперт рассказал, где самые грибные места в Ленобласти. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сентябрь, как и всегда, – отличное время для тихой охоты. Петербуржцы по традиции отправляются за грибами и ягодами в соседнюю Ленинградскую область. Знающие люди говорят, что этот год выдался богатым на дары природы. «Комсомолка» узнала у эксперта про самые грибные места и до какого месяца продлится грибной сезон в 2020 году.

Петербуржцы сейчас активно ходят в лес, и делятся фотографиями своего «улова» в соцсетях. Тем, кто все еще в раздумьях, идти или не идти на тихую охоту, не стоит оттягивать поход. По словам грибного гида и члена Санкт-Петербургского микологического общества Антона Трофимова, грибной сезон-2020 в Ленобласти вышел на финишную прямую.

– Обстановка сейчас идет на спад. И хотя видовое разнообразие присутствует во всех типах лесов, но, думаю, что через неделю-полторы уже ничего не останется, – рассказал Антон Трофимов.

Маслята как правило растут в хвойных лесах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как отмечает эксперт, в ближайшее время можно смело отправляться в Приозерский район – там пока есть, что собирать. И хотя заядлые грибники не выдают стоящих мест, но тут скрывать нечего – ехать можно практически в любые леса района.

– А вот Выборгский район точно уже пошел на спад. В Ломоносовском, Кингисеппском, Гатчинском тоже стало похуже, чем неделю назад, – отмечает Антон Трофимов.

Зато в других районах сейчас идут совершенно разные грибы. Но помимо того, чтобы найти «лакомую» полянку, важно еще, чтобы грибы попадались чистые.

Подберезовик, лисичка и белый - самые популярные грибы в России, но вот в Ленобласти "царский гриб" найти проблематично. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

– В последнюю неделю довольно чистые попадаются желто-бурые маслята, которые в народе называют моховиками. Лисички – и обыкновенные, и трубчатые есть хорошие. На засолку – гладыши, серушки, волнушки, – говорит Антон Трофимов. – Белые еще найти можно, но червивость их процентов 80-90. Подосиновики – червивость процентов 50. То есть разнообразие грибов сейчас есть, прособирать можно, но на благородные уже рассчитывать не стоит.

Кстати, что касается брусники – сейчас ее «звездный час». Так что под ягоду можно смело брать отдельную корзинку.

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