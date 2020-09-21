Рукописи Игоря Талькова выставили на аукцион по миллиону рублей каждая

Гибель Игоря Талькова до сих пор остается загадкой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Крайне редкие нотные тетради с рукописным текстом Игоря Талькова выставили на аукцион. Сами торги состоятся только 24 сентября, но интерес к уникальным документам уже высокий. Как и цена, ведь каждая из рукописей оценена минимум в миллион рублей.

- Рукопись Игоря Талькова: Чистые пруды. Воздушные замки. (Продолжение). Ноты с комментариями. [СПб., 1986]. [20] с. 20,4×28,5 см. В нотной тетради. На обложке название песен и автограф (подпись) Талькова. Выполнено чернилами и карандашом. В хорошем состоянии, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Каждая из рукописей оценена в миллион рублей. Фото: "Литфонд"

«У каждого из нас на свете есть места

Куда приходим мы на миг уединиться

Где память, как строка почтового лист

Нам сердце исцелит, когда оно томится

Чистые пруды, застенчивые ивы

Как девчонки, смолкли у воды

Чистые пруды, веков зеленый сон

Мой дальний берег детства

Где звучит аккордеон...»

Отметим что песня Давида Тухманова «Чистые пруды» принесла известность Игорю Талькову. Он впервые исполнил ее на фестивале «песня года» в 1987 году.

Рукописи Игоря Талькова - большая редкость. Фото: "Литфонд".

Второй лот - также нотная тетрадь рукописью Игоря Талькова: Спасательный круг. Да и Нет. Ноты с комментариями.

Оба лота носят пометку: «Чрезвычайная редкость. Творческие рукописи Талькова предлагаются впервые».

Напомним, что Игорь Тальков был убит во время концерта Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Обстоятельства смерти музыканта не выяснены до сих пор.

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