«Кто виноват в гибели людей? А все. И я чуть-чуть»: Алексей Герман-младший признался, что мог предотвратить смерть руфера и девушки, упавших с крыши дома на Рубинштейна

Алексей Герман-младший оказался жителем дома на Рубинштейна, с крыши которого упали руфер и его спутница. Фото: Олег ЗОЛОТО / facebook.com/alekseigermanjr

Алексей Герман-младший признался в Facebook, что проживает в доме №23 на улице Рубинштейна, с крыши которого минувшим воскресеньем упали и разбились насмерть руфер-экскурсовод и его спутница. Известный режиссер внезапно признался, что частично виноват в гибели молодых людей. Он рассказал, что не раз писал в управляющую компанию с просьбой повесить замки на лифт и чердак, чтобы избавить здание от нежеланных гостей и возможной трагедии, но его не услышали.

Режиссер жаловался на состояние чердака через портал "Наш Санкт-Петербург". Фото: facebook.com/alekseigermanjr

- К сожалению, это не случайность. Их смерть была в определенной степени подготовлена. Дом сложный. Писали письма с женой, что-то сделала УК, но мало. В ответ получили письмо, что все хорошо, все перекрыли. Но сделали... как всегда мало, да и мне надо было бы продолжать проверять (чердак – Прим.Ред.). Было достаточно просто повесить замки, но ничего сделано не было. Кто виноват в гибели людей? А все. И я чуть-чуть. Очень жаль, - написал режиссер на своей личной странице в Facebook.

По словам режиссера, на чердаке постоянно кто-то гулял. Фото: facebook.com/alekseigermanjr

По словам Германа-младшего, в районе все знали о существующей проблеме, но никто на это не реагировал. Судя по фотографиям режиссера, чердак дома был постоянно захламлен различным мусором вроде стаканчиков и бутылок.

- Про грибок и вонь в подъезде и говорить не стоит. Вот такой Питер, так и живем. У нас ты можешь выйти почти на любую крышу, чердаки открыты, а всем пофигу. Конечно, а зачем закрывать входы. Если упадут, то сами виноваты. Народ в стране пока еще есть, - резюмирует Герман-младший.

Режиссер уверен, что гибель молодых людей можно было предотвратить. Фото: facebook.com/alekseigermanjr

Добавим, что полиция все еще проверяет обстоятельства инцидента. Известно, что погибший молодой человек был экскурсоводом по крышам домов в центре города. Личность девушки пока не установили.

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