Новшества зимы 2020-2021 в Санкт-Петербурге: Дороги польют солевым раствором, а задания уборщикам выдадут онлайн

17 сентября в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

17 сентября в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание. Несмотря на обещанное синоптиками бабье лето, которое придет уже завтра, подготовка города к зиме идет полным ходом. Надвигающимся холодам и посвятили заседание в Смольном сегодня, 22 сентября.

– Мы пошли на периодическое протапливание специально, чтобы сохранить здоровье жителей: погода осенняя, мы входим в непростой период пандемии, когда так важно обеспечить людей теплом и качественной уборкой дворов и улиц, – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. – Для подготовки жилого фонда сделано многое, но основное задание было простым: сделать кровли и подвалы, тогда дом может нормально «жить». До 1 ноября должны быть приведены в порядок все кровли (по плану – 1300 домов), а 45 зданий уже оснастили греющим кабелем: посмотрим, как этот эксперимент покажет себя зимой.

ТРУБЫ НЕ ЛОПНУТ

О теплеющих батареях доложил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. По его словам, на 16:00 21 сентября протапливание пришло во все детские учреждения, 97,7 процента школ и 96 процентов лечебных учреждений.

– Общая готовность к зиме – 99 процентов, – пояснил он. – Полностью готовы объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На 99 процентов – объекты электроснабжения и газораспределительный комплекс, на 95 – снегоплавильные и снегоприемные пункты.

Вывозить снег будут на 11 стационарных спегоплавильных и еще семь снегоприемных пунктов Фото: Артем КИЛЬКИН

За лето успели провести 689 ремонтов на теплоисточниках и 596 гидравлических испытаний теплосетей. 11,2 километра теплосетей пережили внутритрубную диагностику, когда искали изнутри, а затем усиливали самые уязвимые места. По итогам всех испытаний нашли и устранили 1354 дефекта на теплосетях.

– В этом году планируем реконструировать и построить порядка 240 километров тепловых сетей, – добавил Андрей Бондарчук. – Это позволяет уменьшить процент износа всего лишь в долях после запятой, но мы видим результат: по итогам прошедшего сезона количество дефектов сократилось на 15 процентов. В этом году на замену аварийных сетей выделили три миллиарда рублей, эти средства позволяют вести реконструкцию на 20 объектах.

Но если трубы все-таки лопнут, на помощь уже снарядили шесть аварийно-спасательных формирований из 372 человек, 673 аварийно-ремонтные бригады из 2877 специалистов и 1272 спецмашины.

КОНКРЕТНО

Инженерно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга – это:

– 15 ТЭЦ,

– 689 котельных,

– 8 779 км теплосетей,

– 7 589 км водопроводных сетей,

– 9 310 км канализации,

– 8 173 км газовых сетей,

– 33 191 км электросетей,

– 11 136 трансформаторных подстанций.

ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК – ТЕПЛАЯ КВАРТИРА

Как зимовать готовятся жилые дома, рассказал глава Жилищного комитета Виктор Борщев. По последним данным, к отопительному периоду подготовлено 23 661 здание: 23 303 многоквартирных дома и 358 общежитий.

Для этого в многоквартирных домах в рамках текущего ремонта отремонтировали 84,7 тысячи «квадратов» кровли и 351,1 тысячи метров трубопровода. «Холодными» уже стали 998 чердаков и до ноября станут еще 302, а теплыми и сухими – 3267 подвалов из запланированных 3300. В рамках капремонта починили 544 крыши и теплосети 203 домов.

Запланирована работа 500 кровельщиков Фото: Артем КИЛЬКИН

– Сформирована 341 аварийная бригада. Снег во дворах будут убирать 6 910 дворников, 650 единиц техники, заготовили 23,3 тысячи тонн противогололедных материалов, – перечислил Борщев. – Запланирована работа 500 кровельщиков. Сейчас, к сожалению, дефицит этой профессии в Санкт-Петербурге. Но учебному комбинату поставлена задача подготовить специалистов.

На сегодня на 12:00 к отоплению – пока в формате протапливания – уже подключили порядка 80 процентов жилых зданий города.

СНЕЖНАЯ ЗАЧИСТКА

Куда зимой денутся сугробы и наледи с дорог, объяснил врио председателя Комитета по благоустройству Сергей Малинин: именно его ведомству предстоит держать в порядке почти 60 миллионов квадратных метров дорог и тротуаров.

К 27 сентября техника для уборки городских дорог будет готова полностью. Со снегом и льдом этой зимой будут сражаться 1797 спецмашин, в том числе 471, закупленная в прошлом году. Управлять ими будут 3170 водителей и механизаторов. Во время сильных снегопадов на улицы города смогут выйти 1800 дворников.

– Уборочная техника оборудована спутниковой навигацией, чтобы следить за ее передвижением могли все желающие. Система доработана, точность электронной карты повышена, – отметил Малинин. – Для оперативности работа автоколонн перешла в цифровое пространство: маршрутные карты и задания теперь выдаются онлайн.

К возможным перекрытиям подготовили 942 улицы Фото: Артем КИЛЬКИН

Запаслись и реагентами: на складах уже заготовили 100 тысяч тонн технической соли, 37 тысяч тонн песка и 2,5 тысячи тонны гранитной крошки. В этом году, чтобы снизить «соленость» улиц, дорожники решили использовать не соль в чистом виде, а солевые растворы.

Запаркованные узкие улицы в центре города в случае аномальных снегопадов будут «чистить» дорожными знаками, запрещающими стоянку. Как отметил вице-губернатор Николай Бондаренко, к возможным перекрытиям подготовили 942 улицы, причем закрывать их будут участками. Места установки знаков четко выверили.

– Впервые за несколько лет вводим такую жесткую систему контроля над стоянкой в центре города, – добавил Бондаренко. – Будем стараться чистить улицы, кровли и дворы комплексно.

Со снегом и льдом этой зимой будут сражаться 1797 спецмашин Фото: Артем КИЛЬКИН

Вывозить снег будут на 11 стационарных спегоплавильных и еще семь снегоприемных пунктов. Вместе они смогут уничтожить 101,5 тысячи тонны кубометров снега в сутки. Еще на 100 адресах предусмотрели участки для временного складирования снега.

– «Водоканал» подобрал еще две площадки для снегоплавильных пунктов – на улице Руставели мощностью 3,5 тысячи кубометров снега в сутки и на Южной ТЭЦ мощностью пять тысяч кубометров снега в сутки, – добавил Бондарчук. – Проектно-изыскательские работы намечены на 2021 год. а затем начнется строительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При аномальных снегопадах уборочную технику в Петербург предлагают гнать из Москвы

Колонны снегоуборщиков смогут быстро домчаться из столицы по платной трассе М11 (подробности)