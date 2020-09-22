«Жара»наступает: До +22 градусов потеплеет в Санкт-Петербурге в ближайшие дни

Летняя "жара" придет в Петербурге в ближайший четверг. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бабье лето, пришедшее в Петербург, принесет с собой и почти настоящую летнюю жару. Если во вторник термометры покажут до +18 градусов, то в среду, 23 сентября, будет еще теплее - до +20. А в четверг наступит та самая «жара».

- 24 Сентября в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +11...+13, а днем +20...+22 градуса, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики отмечают, что за летнее тепло горожане должны быть благодарны воздушным массам из Южной Европы и атлантическому антициклону.

Вода в заливе уже прохладная, но позагорать при большом желании все же получится. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- 22 сентября, синоптическую ситуацию в Северной столице начнет формировать гребень антициклона. Усиливаясь с юго-запада, он увеличит прояснения облачности и уменьшит количество осадков, - пишет в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Увы, но близость прохладных вод Финского залива не даст жаре разгуляться, однако солнце и дневная температура до +21 градуса будут держаться в городе вплоть до следующей недели. Также с воды будет дуть и сильный западный ветер, но не всегда, а порывами.

Такую же теплую погоду ждут и в Ленинградской области. Здесь тоже в ближайшие дни ожидают от +16 до +22 градусов и практически без дождей.