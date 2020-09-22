Продление масочного режима в общественном транспорте в Санкт-Петербурге: до какого числа будет действовать

Масочный режим в общественном транспорте Санкт-Петербурга продлили до середины октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице продлевают ограничения и правила предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Во вторник, 22 сентября 2020 года, Смольный официально сообщил о том, что оставляет масочный режим в общественном транспорте Санкт-Петербурга. Он сохранится вплоть до 11 октября.

- Санкт-Петербург продлевает до 11 октября 2020 года ограничительные меры, сдерживающие распространение коронавирусной инфекции. Пассажиров общественного транспорта, в том числе метрополитена, просят использовать индивидуальные средства защиты – маски и перчатки, - сообщили в комитете по транспорту.

Носить средства индивидуальной защиты нужно не только в транспорте, но и остановках Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что общественный транспорт это место, где наиболее высока вероятность подхватить заразу. Именно поэтому соблюдение правил безопасности в автобусах и троллейбусах особо важно.

Кроме того, носить маску нужно не только в вагоне или салоне транспорта, но и в общественных местах, к которым относятся вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны общественного транспорта.

Напомним, что ранее Смольный продлил режим самоизоляции в Санкт-Петербурге. При этом шахматную рассадку в театрах и цирках города отменили.