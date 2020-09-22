«Решила срочно выздороветь»: Жене главного тренера «Зенит» пришли результаты теста на коронавирус

Жена Семака сдала тест на коронавирус. Фото: СОЦСЕТИ

Супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака уже несколько дней находится на самоизоляции. Анна почувствовала себя плохо и ей показалось, что у нее коронавирус. Чтобы развеять все сомнения, она сделала тест-мазок на Covid-19. А когда пришли результаты, то поделилась ими со всеми подписчиками Instagram.

- Я решила срочно выздороветь, - прокомментировала Анна.

Теперь можно не беспокоиться ни за здоровье большой семьи Семак, ни за игроков «Зенита».

Супруга Семака поделилась радостью: коронавируса у нее нет. Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, последнее время 39-летняя Анна Семак часто жалуется на плохое самочувствие. Несколько дней назад, до того, как заболеть, она рассказала, как чуть не попрощалась с жизнью. В соцсетях она написала, что вечером съела суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне, а потом «земля ушла из-под ног». Сергея Богдановича рядом в тот момент не было: он летел в Екатеринбург на матч с «Уралом». По ее словам, тогда у нее случилась паническая атака. К счастью, все закончилось благополучно.

Несмотря на то, что Анна Семак недавно вернулась из Лондона, где была с 12-летним сыном Ване, ей не помешало бы отдохнуть в одиночестве или отправиться в путешествие с мужем. Как ни крути, а большая семья выматывает и организм может иногда выдавать сбои.