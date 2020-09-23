Озорной ЗОЖ для всей семьи: Петербуржцев приглашают в парк приключений «Озорные белки»

В парке "Озорные белки" развлечения для себя найдут не только дети, но и взрослые. Фото: предоставлено пресс-службой.

Известный многим родителям доктор Комаровский регулярно напоминает, как важно проводить время на свежем воздухе, выезжать загород и как здорово, когда мамы и папы тоже увлечены активным отдыхом.

Сегодня здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это тренд для всей семьи. Главный вопрос: как превратить ЗОЖ в интересные и веселые мероприятия? Куда отправиться на природу, чтобы спорт сочетать с новыми яркими впечатлениями?

Ответ приходит сам собой. Современные парки приключений на природе – идеальный формат отдыха и для детей, и для взрослых. Европейцы и американцы обожают проводить уикенды в таких парках, выезжают туда всей семьей, остаются с ночевкой. С одной стороны, это невероятный опыт сближения детей с родителями через совместные приключения и игры. А с другой стороны, восторг от оригинальных аттракционов и активностей, незабываемые эмоции.

Парк расположен в 30 км от Санкт-Петербурга в поселке Симагино. Фото: предоставлено пресс-службой.

К сожалению, в Ленобласти таких проектов мало. Есть стандартное предложение: коттеджи или номера в отелях с небольшой развлекательной инфраструктурой для детей. На этом фоне своей уникальностью выделяется загородный клуб «Озорные белки». Проекту всего три года, но его популярность стремительно растет. Отчасти потому, что парк удобно расположен - всего в 30 км от Санкт-Петербурга в поселке Симагино. Но главный магнит, конечно же, целых 25 удивительных приключений на территории 7 гектар старинного финского леса.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Здесь есть все, о чем мечтают дети и в чем с азартом участвуют взрослые: разнообразные аттракционы на деревьях, оригинальные батуты, диковинные лабиринты, тарзанки, лазалки. И взрослые и дети весело пробираются через сеточный лабиринт «Эльфийской деревни», путешествуют по домикам на деревьях, лихо скатываются вниз по подвесным горкам, а потом соревнуются «кто быстрей» на великанских надувных катушках «Перекати поле».

Все активности и приключения абсолютно безопасны и подходят для каждого члена семьи. Каждый аттракцион выдерживает до 120 кг, поэтому родители с удовольствием возвращаются в детство и развлекаются вместе с детьми.

Парк «Озорные белки» открыт круглый год и в каждый сезон он по-своему прекрасен. Так, гости с ветерком катаются с огромной деревянной горки на ватрушках и в жаркий летний день, и в волшебный зимний снегопад. Ландшафтный дизайн парка удивляет своей красотой. Посетители с удовольствием участвуют в красочных фотосессиях золотой осенью и в пору весеннего цветения. Кстати, дети особенно любят фотографироваться с пушистыми жителями парка, о которых нужен отдельный рассказ.

Активных отдых всей семьей - лучшее времяпрепровождение. Фото: предоставлено пресс-службой.

В самом сердце «Озорных Белок» расположена ферма с редкими животными: англо-нубийскими козами, утками-мандаринками, енотами, овечками Керри Хилл. Хозяева фермы – элегантные и очаровательные альпака. Почти игрушечная внешность и дружелюбный характер сделали их любимцами всех гостей. Посетители с радостью общаются со всеми жителями фермы: кормят их, гладят, чешут за ушком, гуляют вместе с ними или приглашают сделать праздничное поздравление имениннику.

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ УИКЭНД

Самый любимый проект гостей парка - «Танкодром» не оставит никого равнодушным. Уникальный в своем роде мини-танк увлекает любого от мала до велика в запоминающееся путешествие по специально оборудованной трассе. Ребенок в тандеме с одним из родителей проезжает полосу с препятствиями, чувствуя себя настоящим танкистом.

С приходом в нашу жизнь пандемии многие родители осознанно отказываются от посещения закрытых игровых пространств и мероприятий. Посещение фитнес-клубов также несет в себе высокий фактор риска. Просторная территория парка «Озорные белки» позволяет отдыхать обособленно от других гостей. Любителям спорта в «Озорных Белках» особенно понравится спортивная площадка на свежем воздухе среди роскошных дубов, пушистых елей и резных кленов, а также тихие тенистые аллеи для пробежек.

Одно из самых необычных развлечений в парке - "Танкодром". Фото: предоставлено пресс-службой.

У гостей загородного клуба «Озорные белки» есть прекрасная возможность не уезжать из любимого парка после активно проведенного дня или веселого праздника. В одном из самых уютных уголков парка гостей на отдых ждут три дизайнерских таунхауса: «Сканди», «Марокко», «Тоскана». Повеселившись вдоволь, оценив изумительное гриль-меню от шеф-повара, самое время попариться в сауне и расслабиться с чашечкой ароматного чая у камина. Просыпаться под безмолвие загородной тишины и пение птиц - особое удовольствие!

Проводить время в кругу семьи и близких людей бесценно. А делать это на природе, еще и в атмосфере жизнерадостного смеха, дружных игр и увлекательных приключений–прекрасно вдвойне. Из парка «Озорные белки» каждая семья увезет с собой ощущение праздника, отличное настроение и желание вернуться снова.