Погода побила температурный рекорд 23 сентября в Санкт-Петербурге

Осенняя жара установила температурный рекорд в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычайно теплое бабье лето наступило в Санкт-Петербурге. В среду, 23 сентября 2020 года, погода в городе побила температурный рекорд последних 20 лет. В четыре часа дня синоптики зафиксировали 21,3 градус выше нуля, что на 1 градус больше, чем в 1989 году.

- Сегодня перекрыли максимум температуры. Сейчас в городе 21,3 градус. В 1989 году было 20,6 градусов, - сообщил "КП-Петербург" главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

На этом теплые дни не закончатся в Петербурге. По прогнозу Колесова, жара простоит в городе еще около пяти дней. Максимально температура воздуха в один из дней прогреется до 23 градусов. В остальные дни будет не так жарко, но тоже вполне комфортно для того, чтобы насладиться отголоском лета.

Отметим, что из-за того, что в Петербурге установилась теплая погода, оживились кусты сирени. Жители Приморского района заметили, что на ветках набухли почки и даже распустились мелкие цветочки.