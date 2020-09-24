Кулинарная студия CulinaryOn превратилась в мультиформатную ивент-компанию EventyOn

EventyOn разработали восемь эксклюзивных форматов мероприятий. Фото: предоставлено организаторами.

В Санкт-Петербурге презентовали международную мультиформатную ивент-компанию EventyOn. Главным слоганом мероприятия и новой компании стала фраза «Мы вам устроим». В рамках мероприятия были представлены восемь эксклюзивных форматов мероприятий, которые создавались творческой командой на протяжении нескольких лет. Важным элементом концепции является формат «всё включено» - в штате студии полноценная команда специалистов из разных областей, которые решают любые задачи быстро и качественно. С клиентами общаются персональные менеджеры, а на мероприятиях работают ивент-менеджеры, бармены, шеф-повара, художники, клининг-леди, фотографы и видеографы. На каждом мероприятии учитывают музыкальных предпочтения и пожелания по оформлению, заботятся о велкам-напитках и угощениях, создают атмосферу веселья и много шутят. Основной задачей в EventyOn является освободить гостей от решения каких-либо проблем и организовать незабываемое веселое мероприятие.

Презентация состоялась 17 сентября. Фото: предоставлено организаторами.

Бренды и форматы, которые предлагает компания EventyOn: кулинарные мастер-классы CulinaryOn, арт-вечеринки и Флюид-Арт PaintOn, винные игры и Фабрика вина WineOn, музыкальные и интеллектуальные вечеринки PartyOn, детские праздники и вечеринки KidsOn. Теперь для того чтобы организовать вечеринку в необычном формате и удивить гостей не нужно искать новые развлечения по всему городу - их предлагают в EventyOn. Мультиформатное пространство вмещает до 350 человек.

Подробнее о форматах:

Традиционный формат в новом прочтении - Кулинарный мастер-класс

Гости вместе с шеф-поваром - шоуменом готовят блюда разных кухонь мира и получают от этого настоящее удовольствие. Концепция проста - cooking is fun (готовить - весело), когда кулинарный мастер-класс превращается в настоящую гастрономическую вечеринку.

Модный художественный формат - арт вечеринка

В одной руке бокал. В другой - кисточка. Просто и весело добавить красок в свой вечер: это может быть сумасшедший формат флюид арт с рисованием абстракций, рисование вином или обычными акриловыми красками. Каждый участник заберет домой свой шедевр, а пока все увлечены творчеством с художником, шеф-повар готовит ужин.

Квиз, квест или угадай мелодию

Если хочется интеллектуального драйва, можно организовать настоящий квиз или баттл в командах. А если вы помните всем известную игру "Угадай мелодия", то в EventyOn можно сыграть в нее в современном исполнении. Спорим, вы угадаете эту мелодию с трех нот?

Вечеринка не будет скучной. Фото: предоставлено организаторами.

Винное казино и фабрика вина

Это эксклюзивные форматы студии. В помещении приглушен свет. Как в любом казино, часов нет. Гости сыты, довольны и настроены взять джек-пот.

При игре в винное казино, сомелье-крупье, тщательно зачехлив бутылки, разливает вино по бокалам и предлагает сделать ставки… на сорт винограда, страну, крепость или даже на год урожая. А дальше происходит удивительное винное приключение в которое гости студии отправляетесь в компании интересных людей и настоящих ценителей.

При игре в фабрику вина, участники в командах создают собственное вино из 4-x моно сортов винограда, этикетку к нему и презентуют новый продукт своим соперникам. Слепая дегустация решает какая команда станет победителем винного баттла.

Коктейльная вечеринка

На такой вечеринке гости оказываются по ту сторону бара и без остановки смешивают и дегустируют полученные коктейли. И даже приготовите собственный авторский коктейль.