Удачи, Саша: Александр Кержаков стал главным тренером «Томи»

Кержаков будет руководить "Томью" до конца сезона. Ну или как повезет. Фото: ФК "Томь".

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков официально стал тренером «Томи». Слухи, ходившие последние пару недель, официально подтвердились 24 сентября. Сегодня о назначении объявил сам клуб из Томска.

- Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом – пока до конца сезона, - сообщает пресс-служба сибиряков.

В клубе отмечают, что поисками нового рулевого руководство «Томи» озаботилось после крайне неудачного старта команды в новом розыгрыше Футбольной национальной лиги - второго по силе дивизиона России. Томичи уверено занимают предпоследнюю, 21-ю строчку в турнирной таблице. После 11 игр в их активе всего три набранных очка.

- После отставки главного тренера Василия Баскакова, президент ФК «Томь» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел переговоры со знаменитым футболистом, - рассказала клубная пресс-служба.

Переговоры закончились удачно и Кержаков, последнее время бывший тренером юношеской сборной России, согласился переехать в Томск.

Здесь на молодого тренера - Александру в ноябре исполняется 38 лет - возлагают большие надежды. Рады и болельщики сибиряков: «Добро пожаловать в Томск !»; «Надеюсь, это спасет команду»; «Удачи, Саша!».

Впрочем, некоторые фанаты отмечают, что для того, чтобы вытащить «Томь» со дня первой лиги, вместе с Кержаковым в Томск должны были приехать и Аршавин с Быстровым.

Будет ли Александр совмещать работу в юношеской сборной России с руководством «Томи», не уточняется.