Художники - о моратории на закрашивание граффити в Петербурге: «Мы пока ни на что не надеемся»

Идею депутатов ЗакСа временно не трогать граффити поддержали в Смольном. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Машина коммунальных служб подъезжает к трансформаторной будке, на которой рукой граффитиста изображен какой-нибудь народный герой, и безжалостно закрашивает рисунок… Такая картина для многих петербужцев словно удар серпом по сердцу. Однако до 1 февраля 2021 года любителям граффити и уличным художникам бояться нечего – в Санкт-Петербурге введен мораторий на уничтожение стрит-арта.

С просьбой взять паузу и какое-то время не закрашивать рисунки обратился депутат Заксобрания Денис Четырбок. Свое обращение он направил в Смольный. В результате правительство города пошло на встречу, два вице-губернатора – Николай Бондаренко и Александр Бельский поддержали идею парламентария.

- Конечно, под этот мораторий не попадают те граффити, которые имеют экстремистское или оскорбительное содержание. Такому, естественно, не место в нашем городе, - отметил Денис Четырбок. – Я очень рад, что исполнительная власть поддержала наше предложение, потому что за это время мы хотим доработать поправки в законопроект, которые касаются граффити. Он у нас уже принят в первом чтении.

До февраля 2021 года депутаты должны проработать поправки в закон, касающийся уличного искусства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но как бы позитивно не звучала новость о моратории, создателей стрит-арта это не обнадеживает. По мнению уличных художников, решение временно не закрашивать их работы нельзя назвать даже первым шагом к легализации граффити в Петербурге.

- Для нас уже 20-й шаг как минимум в попытке донести наши чаяния до чиновников, - говорит художник и создатель движения Hoodgraf Артем Бурж. – Я пока никаких надежд не выражаю, ведь это какая-то неизвестная мера, которая непонятно как себя проявит. Вот когда мы нарисуем нашу следующую работу, посмотрим как раз, что с ней будет.

Но все же, как признается Артем, за такую паузу граффитисты властям благодарны и считают, что этот мораторий обрадует поклонников Цоя и Бодрова, чьи портреты уже много лет украшают Петербург и, по мнению художников, заслужили того, чтобы остаться здесь навсегда.