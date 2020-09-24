Смольный – о легальных экскурсиях по крышам: «Нецелесообразно»

За последние два месяца рассмотрели как административную, так и техническую сторону вопроса Фото: Олег ЗОЛОТО

На запрос «Комсомолки» о легализации экскурсий по крышам Санкт-Петербурга ответил Комитет по охране памятников. Именно этому ведомству в июле 2020 года губернатор Александр Беглов поручил собрать и возглавить рабочую группу, призванную найти компромисс между руферами вне закона и желанием цивилизованно полюбоваться видами Петербурга с высоты.

Как выяснилось, за последние два месяца комитет совместно с администрациями Адмиралтейского, Центрального, Петроградского и Василеостровского районов – всех, охватывающих самые желанные виды города, – изучили, возможно ли организовать на крышах жилых домов-памятников экскурсии. Рассмотрели как административную, так и техническую сторону вопроса.

– По итогам рассмотрения считаем нецелесообразной организацию таких экскурсий, – пришли к выводу в Комитете по охране памятников. – Причины – преждевременный износ кровельного покрытия и несущих конструкций, отсутствие возможности строительных конструкций многоквартирных домов нести дополнительную нагрузку и негативная реакция жителей на данную инициативу.

Ранее депутаты городского парламента и сами организаторы экскурсий заявили, что единственная возможность решить проблему – сделать крыши доступнее для посещения.

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