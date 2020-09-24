«Да жулик он!»: Иван Краско обвинил своего директора в попытке захвата дачи в Ленобласти

Иван Краско обвинил своего директора в посягательстве на дачу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова актера Ивана Краско, обвинившего своего директора Вячеслава Смородинова в мошенничестве. Обо всем стало известно из эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале. 90-летний народный артист пожаловался на всю страну, что некогда близкий человек пытается отобрать у него новую дачу под Санкт-Петербургом – точнее, оформить на себя, а после смерти или какого-нибудь недуга актера забрать участок себе и спровадить всех родственников.

Дело приняло новый оборот – Следком по Ленобласти уже взялся за скандальную историю с целью проверить, было ли на самом деле покушение на преступление.

Сейчас участок выглядит так. Директор Краско без спроса там хозяйничает и размышляет, где поставить дом. Фото: "Пусть говорят", Первый канал

Камнем преткновения стали 12 соток. Это вторая земля в собственности Ивана Краско. На первой актер уже давно живет в обустроенной даче и приглашает к себе журналистов. А вот второй участок пока что пустует и зарос сорняками. Эту территорию-то и захотел облагородить директор Краско. Но с условием - тоже получить права на собственность.

Народный артист от таких требований малость опешил. Актер уже уволил помощника, с которым проработал ни много ни мало 15 лет, и хочет видеть бывшего директора разве что в суде. Тем временем Смородинов без спроса ходит по необжитому участку актера, составляет смету и планирует, где поставить баню, дом и колодец. Хотя Краско на это добро не давал.

- Да жулик он, жулик! Суть характера этого человека – жульничество. Во всем, в мелочах. Он самозваный арт-директор. Как-то так примазался незаметно. Да, делал много добра и помогал, но постепенно я заметил какое-то самомнение растущее у человека. Зачем ему участок мой? У меня же есть наследники, Ваня и Федя (сыновья – Прим.Ред.). Эта дача будет их, я же не вечен, - рассказывает Краско.

15 лет Вячеслав Смородинов и Иван Краско были неразлучными коллегами и практически родными людьми друг другу. Фото: "Пусть говорят", Первый канал

По словам Ивана Ивановича, если он пустит Смородинова "в долю", то таким путем его скоро признают недееспособным, а земля быстренько перейдет к директору. Риелторы, к слову, оценивают стоимость готового участка в 6 млн рублей. Так что бороться есть за что.

Смородинов отвергает все обвинения и требует предоставить факты мошенничества. Он заявляет, что никогда не подставил бы Ивана Ивановича.

- Вы, Иван Иванович, наверное, забыли, что предлагали мне как с родным сыном жить на этом участке. Просили построить дом, который мне нравится. Да, я хочу это сделать, но жить в нем будете вы лично, а я могу хоть в собачьей будке! Спрашиваете, зачем мне переписывать на себя ваш участок? Да я хочу гарантии, я же вкладываюсь в это! – поясняет директор.

В 90-летний юбилей Краско Смородинов предпринял последнюю возможность пойти с ним на мировую.

Как утверждает Смородинов, если дачу переписать на родственников Краско, то лучше не будет, потому что они якобы корыстные и «перегрызут» друг друга. Директор попытался пойти на компромисс и встал перед Краско на коленях.

- Дядь, вот я перед всей страной и перед вами вот так вот встану (на колени – Прим.Ред.) и скажу, что я не хотел тебя ни кидать, ни обманывать, ничего не хотел. Я стою на коленях! – выпалил Смородинов, взяв Краско за руки.

Иван Иванович только пожал плечами и произнес знаменитое «Не верю!». «Комсомолка» будет следить за развитием скандала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мне прочили карьеру адмирала, но я выбрал сцену»: Артист Иван Краско отмечает юбилей - 90 лет

Иван Иванович в свой день рождения рассказал «Комсомолке», как бросил карьеру офицера, почему театр стоил ему первой семьи и как относился к известности сына Андрея (подробности)