105 лет назад родился Георгий Товстоногов: Семь фактов из жизни великого режиссера

28 сентября 2020 года исполняется ровно 105 лет со дня рождения Георгия Товстоногова. Фото: БДТ

Сегодня театральный мир вспоминает Георгия Александровича Товстоногова: 28 сентября 2020 года исполняется ровно 105 лет со дня рождения бессменного руководителя Большого драматического театра, гордо носящего его имя. Специально к этому дню «Комсомолка» собрала самые значимые факты из биографии великого режиссера.

ФАКТ №1. Вымышленная дата рождения и «подправленная» фамилия

Товстоногов родился в Тбилиси 28 сентября 1915 года. Но официально его годом рождения считается 1913-й: поступая на режиссерский факультет ГИТИСа в 1931 году, он убедил отца прибавить себе пару лет, чтобы соответствовать возрастному цензу абитуриента. С тех пор Георгия Александрович отмечал юбилеи дважды, а все государственные награды ему вручали на два года раньше.

«Рядовые» Алексея Дударева. Фото: БДТ

Кстати, фамилия маэстро настоящая тоже с оговоркой. Как пишет театральный критик Наталья Старосельская, отец Товстоногова – потомственный дворянин, высокопоставленный железнодорожник Александр Андреевич Толстоногов – заменил одну букву в своей фамилии по настоянию супруги, певицы Тамары Григорьевны Папиташвили: будучи хоть и красивой, но крупной женщиной, она видела в ней намек на свою полноту.

ФАКТ №2: Начал с зачистки

Свой путь в БДТ, тогда еще носившем имя Максима Горького и тогда еще находившимся в глубоком кризисе, Товстоногов начал в 1956 году. Театр готовился отметить свой 37 день рождения, и накануне торжества труппе представили Георгия Александровича – 11 по счету главного режиссера.

«Семь лет театр практически был без настоящего руководителя. То они коллегию делали. То пригласили замечательного человека, режиссера Константина Хохлова, который был уже стар и болен. Они его «съели». Тут была очень злая труппа», – писала в своих воспоминаниях завлит театра Дина Шварц.

С Андреем Толубеевым. Фото: БДТ

В своем программном заявлении Товстоногов сразу предупредил, что «несъедобен», – и начал зачистку огромной труппы. Было уволено больше 30 артистов – эстрадников и пенсионеров. Такое радикальное начало и резкий сброс «балласта» позволил театру всю эпоху Товстоногова обходиться без драматических увольнений, ведь остались только мастера и молодежь. Среди них был и будущий главный режиссер БДТ – молодой артист Кирилл Лавров, пришедший в театр совсем недавно.

ФАКТ №3. … и сам трижды писал заявление на увольнение

Летом 1972-го, после гастролей БДТ в Москве, газета «Правда» обвинила Товстоногова в извращении классики. Причиной стала постановка «Ревизора» с Лавровым в роли Городничего и Басилашвили в роли Хлестакова. Критика в главной газете страны тогда была равносильна приговору.

Репертуар БДТ считали «вредным», а квартира Товстоногова прослушивалась КГБ (об этом, как не раз рассказывала сестра Товстоногова Натела Александровна, он, к счастью, не знал). Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов имел к Георгию Александровичу личную неприязнь – как подозревают в семье, потому, что считал его евреем.

За работой. Фото: БДТ

В январе 1976-го режиссера вызвали в Ленинградский областной комитет партии, поговорить о «порочной линии» театрального репертуара, и предложили подумать об увольнении. Вернувшись в театр, Товстоногов принялся сочинять заявление об увольнении – третье по счету, после запрета «Римской комедии» в 1965-ом и статьи в «Правде». Пока режиссер работал над текстом, чиновника – заведующего отделом искусства – сместили с поста, а за Товстоногова вступилась Москва: обкому намекнули, что не стоит разбрасываться такими талантами.

ФАКТ №4. Гога и Додо

Для самых близких Георгий Александрович был Гогой, а его младшая сестра, Натела Александровна, – Додо. Когда Товстоногов развелся со своей первой женой, актрисой Тбилисского театра драмы Саломе Канчели, и она решила не забирать с собой двух детей – Нико и Сандро, – забота о малышах легла на плечи 18-летней Нателы. Фактически она заменила им мать.

Вскоре Натела Александровна вышла замуж за актера Евгения Лебедева – будущего ведущего актера Ленинградского театра имени Ленинградского комсомола (ныне «Балтийский дом») и БДТ. У супругов Лебедевых родился сын Алеша.

С Евгением Лебедевым. Фото: БДТ

Всю свою жизнь Натела Александровна, скончавшаяся в 2013 году, была хранительницей очага знаменитой семьи Товстоноговых-Лебедевых. Дома царила легкая приятная атмосфера. А вот в театре Товстоногов и Лебедев порой конфликтовали. Так, спор о постановке «Смерть Тарелкина» закончился тем, что на главную роль был назначен не Лебедев, а Ивченко.

Очевидно, родственные связи с Товстоноговым не давали никакой гарантии главных ролей в театре. Например, вторая супруга режиссера – Инна Кондратьева – сильно обиделась, когда главная роль с «Иркутской истории» досталась Дорониной. Конфликт довел до развода.

ФАКТ №5. Добровольная диктатура

Товстоногову принадлежит знаменитая формула «Театр – это добровольная диктатура». Именно она превращала театр в единый организм, подвластный замыслу режиссера и в полной мере раскрывающий артистов.

– Внешне Товстоногов очень уравновешенный человек. Он серьезен, спокоен и тверд. Сквозь толстые стекла роговых очков обращен на вас внимательный и невозмутимый взгляд. Высокий лоб интеллектуала. Плавная, неторопливая речь, низкий, басовитый голос, сдержанный жест, внушительная осанка, – описал режиссера театральный критик Константин Рудницкий. – Те, кто склонен считать его всеведущим и многоопытным мастером, очень близки к истине. Да и те, кто в первую очередь замечает напористую силу товстоноговской мысли, его иронию, часто язвительную, юмор, благодушный и снисходительный, властные манеры театрального диктатора, – они тоже не ошибаются.

На репетиции. Фото: БДТ

Так, театральный критик Елена Горфункель записала воспоминания учеников Товстоногова о железной дисциплине в театре.

– Артисты на репетицию собирались за 15-20 минут, а то и раньше, – рассказал ученик Товстоногова, театральный режиссер Кама Гинкас. – Ходили, толпились, разговаривали, курили, шутили. Потом начинали меньше болтать, меньше шутить, больше смотрели в тексты – и становилось ясно, что машина Товстоногова уже выворачивает на Фонтанку. Потом шли в репетиционное помещение, становилось почти тихо, – значит, он уже в театре. Он появлялся ровно за две минуты во дворе, за минуту поднимался к себе в кабинет, брал у секретаря пьесу, шел в репетиционное помещение – и репетиция начиналась.

Театровед Татьяна Злотникова отмечает, что одним из правил школы Товстоногова было отсутствие дублеров на главные роли: «с двумя исполнителями нужно было бы ставить два совершенно разных спектакля».

ФАКТ №6. 30 лет и три года

Георгий Александрович возглавлял БДТ 33 года. За эти годы из театра, разнузданного кризисом, он стал главной сценой страны, каждая премьера которой была событием государственного масштаба.

С Алисой Фрейндлих. Фото: БДТ

В труппе театра собрались и раскрылись такие звезды, как Иннокентий Смоктуновский, Олег Борисов, Татьяна Доронина, Сергей Юрский, Олег Басилашвили, Евгений Лебедев, Валерий Ивченко, Людмила Макарова, Зинаида Шарко, Эмма Попова, Алиса Фрейндлих, Елена Попова, Ефим Копелян, Павел Луспекаев, Павел Панков, Владислав Стржельчик, Валентина Ковель, Вадим Медведев, Михаил Данилов, Юрий Демич, Андрей Толубеев, Геннадий Богачев, Георгий Штиль, Лариса Малеванная, Леонид Неведомский.

ФАКТ №7. Последняя поездка

По воспоминаниям Нателы Александровны, незадолго до смерти брат чувствовал себя нехорошо: сердце. Нужно было делать шунтирование. Лавров договорился с московскими врачами, и Георгий Александрович уже согласился и почти отправился в путь, но вдруг отказался от операции. А спустя месяц, 23 мая 1989 года, сердечный приступ застал 73-летнего Товстоногова за рулем автомобиля, когда он остановился на светофоре у Марсова поля, неподалеку от дома…

В кабинете. Фото: БДТ

26 мая Товстоногов упокоился в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.

– Кончилась великая эпоха театра, – на следующий день запишет в дневнике Рудольф Фурманов, театральный режиссер, основатель и директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. – Ощущаешь это всем своим существом, хотя он только что предан земле. Прощались вчера с Георгием Александровичем в такой яркий, в такой солнечный день. Природа не плакала, а улыбалась ему.

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