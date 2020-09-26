«Выведу глистов и обласкаю»: Сергей Шнуров отдает в хорошие руки трех бездомных котят

Сергей Шнуров, как оказалось, большой любитель животных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известный шоумен, поэт и лидер нашумевшей группы «Ленинград» Сергей Шнуров сегодня, 26 сентября, открылся своим поклонникам с неожиданной стороны. На своей странице в Instagram он опубликовал трогательное видео с тремя бездомными котятами и предложил всем желающим забрать их в хорошие руки.

- Сегодня утром рядом с домом – даже, можно сказать, прямо в доме – обнаружил трех котят, - поделился с подписчками шоумен. – Отдам в хорошие руки – пишите в личные сообщения. До этого выведу глистов, накормлю и обласкаю.

История с котятами была опубликована около часа назад. Свободны ли еще пушистики, обласканные самим Сергеем Шнуровым, пока не известно – мы написали музыканту в личные сообщения, но ответа на данный момент не получили. Впрочем, не исключено, что котят Шнуров все-таки решит оставить себе – уж больно счастливым он выглядит в их компании.

Напомним: в апреле лидер группы «Ленинград» отпраздновал свой 47-й день рождения. Праздник пришелся на период самоизоляции, но музыканта это не расстроило. К ситуации он отнесся с юмором – написал небольшую песенку на мотив песни крокодила Гены и спел ее в своем Instagram на радость подписчикам.