«Моим любимым этот матч не станет»: Михаил Боярский призвал не впадать в эйфорию от победы «Зенита» над «Уфой»

Михаил Боярский матчем доволен, но расслабляться не советует. Фото: Александр ГЛУЗ

Этим вечером у болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенит» настоящий праздник – не каждый день твои фавориты побеждают с разгромным счетом 6:0! Правда, в восторг такой результат привел не всех. Так, едва ли не главный болельщик «сине-бело-голубых», Народный артист РСФСР, знаменитый Дартаньян из эпопеи о трех мушкетерах Михаил Боярский рассказал «Комсомолке», что радоваться за ребят можно, а вот впадать в эйфорию - не стоит.

О любви всенародно любимого артиста к "Зениту" знает, кажется, вся Россия. Фото: архив "КП"

- Очень сложно найти какие-то сомнения в игре «Зенита» при счете 6:0, - признался знаменитый артист. – Хотя первые двадцать минут были довольно волнительными: складывалось впечатление, что игра идет не в темпе, мяч все больше держится в ногах. Потом, конечно, разыгрались. Да, не успели забить быстрый гол, хотя на это рассчитывали и болельщики и, вероятно, тренер (счет открыл Сердар Азмун на 24-й минуте матча – прим.ред), но в целом претензий никаких нет.

Самое страшное, по словам Боярского – травмы самого нападающего Азмуна и его соратника по команде «зенитовца» Малкома. Ведь 3 октября «Зенит» сойдется со своим главным противником, с которым сейчас делит первую строчку в турнирной таблице – московским клубом «Спартак». И терять сильных игроков сейчас попросту опасно.

Схватка вышла напряженной, хотя на протяжении 20-ти первых минут команды никак не могли разыграться. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

- 3 число будет лакмусовой бумажкой для лидеров – кто на что способен, - констатировал артист. – У кого есть характер, задел, воля, силы и мастерство. Ну а что касается сегодняшнего матча – моим любимым он не станет. Я предпочитаю борьбу с более серьезным соперником – тем же «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом» и так далее. «Уфа», конечно, тоже достойный клуб – у них, например, серьезная защита, которую трудно вскрыть – но нам они все-таки не конкуренты. Поэтому в эйфорию по поводу разгромного счета впадать не стоит.

Праздновать победу любимцев Боярский тоже не будет – по его словам, он лучше дождется конца сезона, когда «Зенит» завоюет очередное золото.

Главными звездами матча стали Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

- Да и вообще я считаю так: до столетия расслабляться нельзя, - смеется артист. – Рубеж в 95 лет жизни клуб уже преодолел, это здорово, но нужно еще пять лет, чтобы добиться всего, что нужно. Вот тогда и будем праздновать с размахом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Праздник удался»: «Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:0

Петербургская команда сравнялась по очкам со «Спартаком» и вышла на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (подробности)