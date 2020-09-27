«Пересматривать результаты конкурса не будем»: в Академии Игоря Крутого прокомментировали скандал вокруг «Детского Евровидения-2020»

11-летнюю Софию Феськову из Санкт-Петербурга вот уже который день травят в соцсетях. Фото: из личного архива героини публикации

Скандал вокруг 11-летней петербурженки Софии Феськовой, которая победила на отборочном этапе «Детского Евровидения-2020», набирает обороты. Напомним: интернет обрушился на юную исполнительницу с критикой за то, что первое место она якобы взяла не талантом, а накрутками и подкупом членов жюри. По словам генерального директора Академии Игоря Крутого Стеллы Хачанянц, ситуация уже приобрела характер массовой травли — при том, что София ни в чем не виновата.

— Никаких накруток не было, все кристально честно, — пояснила Хачанянц в беседе с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург». — Есть все необходимые документы, все протоколы, которые отражают ход как интернет-голосования, так и работы членов жюри. Мы шли по международному формату — весь процесс строился по европейской системе, она надежна, проверена и исключает какие бы то ни было подтасовки.

Стелла Хачанянц отметила также, что предъявит все протоколы голосования после того, как из них уберут паспортные данные всех членов жюри. Это произойдет на официальной пресс-конференции 29 сентября.

Ранее мама София связывала травлю дочери с фан-клубом исполнителя из Оренбурга Рутгера Гарехта. Фото: соцсети

- О причинах происходящего я могу сказать так: кто-то, судя по всему, не умеет проигрывать, — констатировала собеседница «Комсомолки». - Другого объяснения я не вижу. К сожалению, вдобавок это еще и связано с детьми - а значит, вдвойне неприятно и катастрофично для репутации нашей страны. В Европе, например, подобных инцидентов, насколько я знаю, никогда не было.

Родители других конкурсантов, уступивших Софии на отборочном туре, подчеркивает Хачанянц, травлю девочки тоже не поддерживают и прямо сейчас готовят видеообращение в ее защиту.

- Вероятнее всего этот наплыв негатива связан с недобросовестными и невоспитанными фанатами одного-единственного участника, - констатирует генеральный директор Академии. - Я не могу сказать, какого именно, но такие подозрения у нас есть. София - очень сильный вокалист. У нее чистейший голос, очень хорошая, добрая песня. И ни у кого даже мысли не возникало о том, что она могла победить как-то нечестно. В любом случае пересматривать результаты конкурса мы не планируем и будем готовить Софию к выступлению на международной арене.

Напомним: ранее мама Софии приписала травлю дочери фанатам оренбургского исполнителя Рутгера Гарехта. Правда, отец мальчика Иван Гарехт от обвинений открестился - по его словам, Рутгер вовсе не ставил себе цель победить любой ценой и даже не следил за результатами конкурса.

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