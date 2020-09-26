Скандал на «Детском Евровидении 2020»: за что интернет обрушился с критикой на 11-летнюю петербурженку Софию Феськову

Победа Софии Феськовой на отбороном этапе "Детского Евровидения-2020" стала поводом для крупного скандала в соцсетях. Фото: из архива героини публикации

Кому-то – радость от победы и надежда на еще больший успех, кому-то – злость и раздражение. 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе «Детское Евровидение-2020» в Варшаве, сама того не желая, спровоцировала целый скандал в соцсетях. После того, как юную исполнительницу объявили победительницей отборочного этапа, на нее обрушился целый шквал критики. Причем подчас довольно жесткой – особенно для маленького ребенка.

- Каким боком эта проплаченная девочка, которая путем накрутки вылезла, смогла в итоге поехать? Все видели, как тащили вы именно Феськову своим нелепым голсованием! Еще и комменты закрыли. Дикий смех! – написал в группе Академии популярной музыки Игоря Крутого премяк Денис Скиндрев.

- Позор Академии, - поддержала его еще одна участница обсуждения Ольга Александрова. - Победитель с накрутками получил второе место по зрителям и на радостях от победы закрыл группу и Instagram. Сразу видно, как люди честно выиграли.

Хейтеры Софии не поленились залезть даже на страницу "Детского Евровидения-2020" в Википедии. Фото: Скриншот

Таких комментариев в разных группах и соцсетях скопилось несколько сотен. Особо рьяные критики даже пробрались на страничку «Детского Евровидения-2020» в интернет-энциклопедии Википедия и внесли в текст несколько ядовитых правок. Фамилию Софии они заменили на «Богатая», а в категориях «Песня» и «Перевод на русский» прописали «Позор Академии» и «Как купить победу недорого?». Судя по кэшу, правки вносились в 8:32 – неплохо у кого-то началось субботнее утро!

Между тем мама Софии Александра Тютюнникова все претензии и обвинения в накрутках и подкупе жюри решительно отметает. По ее словам, «войну» в интернете развязали фанаты одного конкретного исполнителя – оренбуржца Рутгера Гарехта.

Главным претендентом на победу называли оренбуржца Рутгера Гарехта. Фото: Соцсети

- Нам еще на этапе голосования начали писать в соцсетях какие-то странные люди, - признается Александра. – Говорили «Куда вы вообще лезете со своей Софией?», требовали сняться с конкурса. Просто Рутгер был одним из фаворитов на всем отборочном этапе, поэтому возникла такая реакция. Если честно, я пока не знаю, что со всем этим делать, сейчас вот думаем над ответом. Но могу сказать точно – никаких накруток, никакой нечестной игры с нашей стороны не было. София победила заслуженно.

Отец Рутгера Иван Гарехт претензии к фанатам сына встретил с недоумением.

- Странички, с которых пишут оскорбительные комментарии, никакого отношения к нашим фанатам не имеют, - отметил Иван в беседе с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург». – Может быть, кто-то из фанатов действительно участвует в обсуждениях, но они высказывают свое личное мнение, это же не запрещено.

Выступления конкурсантов, по словам отца Руперта, он еще не видел, а потому объективно оценивать проигрыш сына и победу Софии не может. Тем не менее к самому механизму голосования у него есть некоторые вопросы.

- Странно то, что оно абсолютно непрозрачное, - признается Иван. – То есть, результаты появляются откуда-то вдруг, иногда буквально за одну секунду. Как это происходит? Непонятно. Я не говорю, что здесь может быть какая-то накрутка, что кто-то действовал по договоренностям, но все равно непонятного много.

София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на "Детском Евровидении-2020" в Варшаве. Фото: из архива героини публикации

Впрочем, ни София, ни Рутгер лично в «войне комментариев» не участвуют. Юная петербурженка, по словам мамы, едва выиграв отборочный тур, с головой окунулась в работу – несмотря на тяжелую ночь и выходной день, на момент нашего звонка она уже находилась в вокальной студии и репетировала выступление на «Евровидении». Сам Рутгер и вовсе не ставил перед собой цель победить любой ценой – он не отслеживал результаты, не следил за реакцией публики, а к своему проигрышу отнесся с юмором.

Довониться до Игоря Крутого, чтобы окончательно расставить все точки над i, нашему изданию пока не удалось - телефон композитора и продюсера оказался вне зоны доступа сети.

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