«Мне все равно что обо мне пишут»: Тарзан прокомментировал скандал с изменой Наташе Королевой

Тарзан прочитал текст "КП" о своем детстве Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Шоумен и самый известный стриптизер России Сергей Глушко, более известный как Тарзан, вот уже несколько недель находится вокруг скандала с изменой Наташе Королевой. О похождениях супруга певицы рассказала одна одна из девушек, которую артистка обвинила в краже из своего дома. Сам Тарзан чуть позже признал факт встречи с девушкой и заявил, что его, скорее всего, чем-то опоили. Сама Наташа Королева простила своего супруга.

«Комсомолка» после случившегося решила вспомнить детство Тарзана, которое он провел в небольшом военном городке Мирный Архангельской области. Сергей Глушко воспитывался в семье военного, в детстве занимался лыжами, пением и рисованием. После этого он пошел по стопам отца и закончил престижную военно-космическую академию имени Можайского. После выпуска будущий стриптизер служил на космодроме Плесецк. Но денег в 90-е там платили мало, первую супругу - тоже военную, нужно было обеспечивать. Сергей пытался подработать зазывалой у магазина. Но потом решил изменить свою жизнь, развелся и переехал в Москву.

До шоу-бизнеса Тарзан был военным Фото: соцсети/instagram.com/tarzan_official

Тарзан прочитал текст «Комсомолки» и решил ответить на него журналисту «КП-Петербург».

- Первая жена была обворожительной брюнеткой (в тексте назвали блондинкой - прим.ред.), - вышел на связь с «КП-Петербург» Тарзан. После этого Сергей Глушко честно признался: «В остальном, мне до сих пор все равно, что обо мне пишут». Свое сообщение шоумен закончил улыбающимся смайликом.

Сейчас Тарзан продолжает жить обычной жизнью. В своих соцсетях он выкладывает видео с выступлений в театре и на корпоративах. Семейную жизнь он предпочитает не обсуждать.

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