За два года за диагностикой и лечением сюда обратилось более 15 тысяч человек. Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный врач: Ирина Леонидовна Шикалович, врач-офтальмолог высшей категории, спикер и участник проекта «Здоровое зрение - здоровое поколение»

О КЛИНИКЕ

Условия жизни среднестатистического человека не очень-то располагают к сохранению хорошего зрения. Большую часть дня мы проводим, уткнувшись то в смартфон, то в монитор. Поэтому Центр коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд», который открылся в Петербурге в 2018 году, сразу оказался очень востребован у горожан. За два года за диагностикой и лечением сюда обратилось более 15 тысяч человек, среди которых 2 тысячи пациентов – дети до 16 лет.

Основные направления медицинских услуг Центра – это экспресс-проверка зрения, компьютерная диагностика зрения, амбулаторное лечение и коррекция глаз, подбор ортокератологических и склеральных линз. Развито ортоптическое направление – работает кабинет аппаратного лечения глаз.

Помимо качества диагностики и лечения в центре заботятся и о комфорте пациентов. Фото: Андрей ГАШЕВ

А главная особенность Центра коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд» заключается в том, что здесь сосредоточено новейшее и высокоточное оборудование для диагностики заболеваний глаз. Пациентов принимают девять высококвалифицированных врачей-офтальмологов, которые работают как со взрослыми, так и с детьми.

– У нас можно не только проверить зрение перед покупкой очков. В кабинете ортоптики можно провести профилактические процедуры, которые помогут сохранить здоровье глаз. К примеру, пройти комплекс процедур на аппаратах магнитотерапии и фотостимуляции сетчатки и зрительного нерва, – говорят специалисты Центра.

Диагностический центр находится почти в самом сердце города на одной из оживленных улиц Санкт-Петербурга, поэтому сюда для проверки зрения обращаются не только обычные горожане, но и, к примеру, известные актеры.

КОМАНДА КЛИНИКИ

Команда Центра коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд» сформирована из опытных специалистов с большим стажем, здесь работают офтальмологи и оптометристы. Им действительно нравится помогать пациентам.

– Наши врачи открыты всему новому и с интересом изучают передовые методы лечения, посещают курсы повышения квалификации, специальные обучающие мероприятия, конференции и семинары. А раз в 5 лет проходят обязательную переаттестацию специалиста, – говорят в Центре.

Главный врач Центра - Ирина Леонидовна Шикалович. Фото: Андрей ГАШЕВ

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Для Центра коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд» было приобретено действительно хорошее и дорогое оборудование, которым оснащена далеко не каждая поликлиника. Это авторефкератометр Huvits, спектральный ОКТ, томограф DNEye SCANNER, ImpressionISTRodenstock, переносной педиатрический авторефрактор Plusoptix.

Кабинеты Центра оснащены высокоточным и эффективным современным оборудованием. Фото: Андрей ГАШЕВ

Помимо качества диагностики и лечения здесь заботятся и о комфорте пациентов. В Центре создана электронная очередь к врачу, оборудована зона ожидания с удобными диванами, игровая комната для детей, работает уютное кафе.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Глобальная цель, которую ставят перед собой специалисты Центра коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд» – из небольшого диагностического центра вырастить полноценную специализированную клинику, где будет проводиться не только диагностика и аппаратное лечение, но и более сложные процедуры, в том числе хирургические манипуляции.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Специалисты Центра гордятся новейшим и высокоточным оборудованием для диагностики, а также высоким уровнем сервиса. А своим главным достижением считают участие в социальном проекте «Здоровое зрение – здоровое поколение», в рамках которого петербургские школьники могли пройти бесплатную проверку зрения.

– Наш центр довольно молодой, и сейчас мы просто хорошо делаем свою работу, завоевывая доверие пациентов. Но в перспективе, когда заработает полноценная клиника, полагаем, у нас возникнет много поводов для гордости, которыми мы обязательно поделимся с вами, – говорят доктора.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 52.

Телефон: 8 (812) 317-00-04.

Сайт: megaoptika.happylook.ru