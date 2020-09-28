Сидел голый кустах: В Санкт-Петербурге задержали депутата по подозрению в убийстве жены

Мужчина убежал из дома и прятался в кустах Фото: СОЦСЕТИ

В поселке Комарово в Курортном районе Санкт-Петербурга переполох. Сегодня там задержали 55-летнего местного депутата Игоря Ш. Мужчину, который был на хорошем счету, подозревают в убийстве собственной жены. Такого поворота от Игоря Константиновича никто не ожидал, ведь все еще помнят 2019 год, когда он, избираясь как самовыдвиженец, произвел на всех приятное впечатление. И что немаловажно: обещал заняться решением проблем и улучшить жизнь каждого местного жителя.

- С 1988 года я живу и работаю в Комарово, здесь же я встретил свою супругу Татьяну, с которой проживаю в поселке более 30 лет, и здесь же родился мой сын Андрей, - презентовал себя будущий депутат Ш. - Всю жизнь я посвятил созидательному труду. Многие здания поселка Комарово помнят мои руки».

Но воплотить в жизнь все задуманное Игорю Константиновичу не удалось. Сегодня утром соседи наблюдали картину, как совершенно голый депутат Ш. убегает из собственного дома. А когда пошли проверить, что же случилось, наткнулись на мертвое тело его 61-летней супруги. Буквально через несколько минут на месте уже работали следователи, а депутата искала полиция.

Депутат шокировал местных Фото: СОЦСЕТИ

Долго искать, к слову, не пришлось - его нашли неподалеку в кустах.

- Сейчас он задержан, его везут на допрос, - сообщил "КП-Петербург" источник.

По предварительной версии, жена депутата Ш. была убита. На теле женщины найдены следы побоев. По версии силовиков, депутат, забил ее, будучи пьяным.

- Возбуждено уголовное дело по статье убийство, - сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Решается вопрос об аресту супруга жертвы.