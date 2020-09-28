Расплата за заморский отпуск: Петербуржцы, приземлившись в Пулково, попали в гигантские «ковидные» очереди

Результат теста нужно загрузить на портал Госуслуг в течение трех дней. Иначе светят немалые штрафы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лазурные пляжи, теплое море, отели «все включено» и, несмотря на осень, яркое солнце – тоска по заграничному отдыху и желание еще хоть чуть-чуть продлить лето сделали свое дело, и петербуржцы, обрадовавшись открытым границам, отправились на отдых в Турцию. Однако стоило туристам вернуться на родину, как они сразу же попали в «ковидную» действительность. Чтобы сделать тесты на коронавирус, а это сейчас обязательно, в аэропорту Пулково в ночь на понедельник, 28 сентября 2020 года, выстроились многочасовые очереди. Об этом «Комсомолке» рассказала читательница.

- Из Турции вечером 27 сентября прилетели сразу два самолета - в 22.15 и в 22.20, третий приземлился в Пулково в 00.05 28 сентября, - рассказывает женщина. – И вся эта толпа сразу выстроилась в очередь, чтобы сдать тест на коронавирус. Навскидку, там было человек 200, не меньше. И, главное, все стоят, и никто не понимает, что должно проходить. Мы с мужем стояли минут 20, но очередь так и не сдвинулась ни на сантиметр.

О том, что в аэропорту надо сдавать тест, супруги знали. Недавно вернувшаяся из отпуска знакомая сказала, что службы работают оперативно, и процедуры долго ждать не придется. Но на этот раз получилось иначе. Поняв, что дело пахнет перспективой до утра простоять в очереди за тестом, супруги уехали домой. Пресловутый анализ они решили сдать самостоятельно.

В аэропорту Пулково работают три пункта, где берут анализы на коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- В результате все это вышло для нас дороже, - делится читательница «КП». – Если в Пулково тест на коронавирус стоит 2550 рублей, то мы платили почти 3000. Ведь нам нужен был срочный тест, чтобы в течение трех дней успеть выложить на сайт Госуслуг его результаты. Несрочный тест почти вдвое дешевле, но делается он 4 дня. Не подходит… Теперь на следующий день нам придут результаты и после этого можно выходить на работу.

Однако в Пулково про ночной коллапс не в курсе. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе воздушной гавани, никаких жалоб от пассажиров им не поступало.

- Если будут какие-то замечания, то мы готовы их отработать, но пока никто к нам по этому вопросу не обращался, - отметили в пресс-службе. – У нас были очереди в начале августа, когда работал только один пункт, где можно сдать анализы. Но мы открыли еще два, и проблема решилась. Даже в конце августа, когда люди массово возвращались из отпусков, мы не получали никаких жалоб.

КОНКРЕТНО

По решению правительства, тест на коронавирус теперь должны сдавать все россияне, вернувшиеся из-за границы. Процедура эта муторная, но обязательная.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, сначала все те, кто собирается вернуться на родину, должны заполнить анкету на портале Госуслуг. Сделать это обязательно до регистрации на обратный рейс. Ну а как только пассажир окажется в России, у него есть три дня, чтобы сдать анализ на коронавирус и опубликовать результаты на тех же «Госуслугах».

В аэропорту Пулково тест на ковид можно сдать на втором этаже общей зоны и на первом этаже в зоне прибытия. Для этого оборудованы специальные медпункты, где у каждого возвратившегося возьмут мазок из носа и рта. Правда, удовольствие это не бесплатное – тест стоит 2550 рублей. Причем, нужно позаботиться, чтобы деньги были на карте – наличные здесь не принимают. Расставаться с этой суммой, конечно, неприятно, но куда хуже угодить под штраф, который составляет от 15 до 40 тысяч рублей.