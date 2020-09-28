Смольный усилит контроль за соблюдением масочного режима в Санкт-Петербурге

Беглов пообещал усилить контроль за соблюдением масочного режима и соцдистанции в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов анонсировал усиление контроля за соблюдением масочного режима в Санкт-Петербурге, продленного минимум до 11 октября. Об этом градоначальник рассказал в ходе традиционного радиообращения к жителям Северной столицы. Напомним, Беглов уже дал намекнул о переводе всех бюджетников на удаленную работу. Но, оказалось, это не единственная ограничительная мера.

- Будем усиливать контроль не только за соблюдением масочного режима, но и социальной дистанции. Сейчас город ждет партию вакцины от коронавируса. От сезонного гриппа уже привился каждый пятый петербуржец, в том числе я. Для работы с COVID-19 мы наращиваем новые мощности. Например, временный госпиталь в «Ленэкспо» теперь укрупнен до 2,5 тысяч коек. Теперь это стационар с кислородом, реанимацией, КТ и аппаратами ИВЛ, - сообщил губернатор.

Добавим, что контроль за масочным режимом вполне логичен. Во-первых, количество зараженных инфекцией ежедневно растет с начала сентября. Во-вторых, горожане попросту забывают или умышленно пренебрегают масками и перчатками в общественных местах в обход постановления Смольного.

По данным с 16 апреля по 25 сентября 2020 года, которыми с «Комсомолкой» поделились в комитете по вопросам законности правопорядка и безопасности, в Санкт-Петербурге оштрафовали 7180 человек на общую сумму в 28,7 млн рублей за нарушения коронавирусных правил, в том числе масочного режима. При этом зачастую суд ограничивается предупреждением.