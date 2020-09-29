Конкурс «Золотой Трезини» пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко. Фото: предоставлено организаторами.

В число экспертов Международного совета Третьего международного конкурса «Золотой Трезини» вошел председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко. Конкурс пройдет при поддержке Комитета по культуре.

- То, что в Петербурге уже в третий раз проводится конкурс имени первого зодчего города Доменико Трезини, говорит о том, что вопросы архитектуры и дизайна сегодня волнуют самую широкую аудиторию, — отмечает Константин Сухенко. – Они актуальны для всех тех, кому небезразлично, в каком городе и в какой стране мы живем. Я рад, что проекты победителей конкурса, в этом году ставшего международным, не только награждаются в Петербурге, но и демонстрируются на выставке в Музее истории Петербурга.

Напомним, приоритетная задача учрежденного в феврале 2020 года Международного совета конкурса «Золотой Трезини» – поощрение архитектурной дипломатии, которая связывает страны через участие зодчих, дизайнеров, реставраторов и студентов со всего мира в ежегодном конкурсе и других мероприятиях, объединенных именем Доменико Трезини. Почетный председатель совета — президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Председатель совета – Владимир Запевалов, представитель МИД России в Санкт-Петербурге.

Работы победителей будут выставлены в Петропавловской крепости. Фото: предоставлено организаторами.

В составе совета, наряду с Константином Сухенко, – председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак, мэр города Лугано (Швейцария) Марко Боррадори, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак, народная артистка РФ Диана Вишнёва, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, председатель КГИОП Сергей Макаров, директор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг, директор Музея Гетти Тимоти Поттс, владелец сети галерей Gagosian Ларри Гагосян, руководители ведущих музеев Нидерландов, Австрии, Италии, Германии, Швеции, Финляндии и другие эксперты.

В жюри конкурса входят архитекторы Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура (лауреат Притцкеровской премии 2011 года), Тойо Ито (лауреат Притцкеровской премии 2013 года), Рикардо Бофилл, главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони и еще более 200 экспертов из 30 стран.

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь первого архитектора Петербурга, русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734). Девиз конкурса – «Архитектура как искусство». Работы победителей покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга, генерального партнера конкурса.

Конкурс проходит онлайн. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются заявки без ограничений по местоположению заявителей и проектов.

Менее месяца остается до конца приема заявок: подать проект можно до 15 октября 2020 года. По данным организационного комитета, к участию в конкурсе допущено уже более 280 проектов из Австралии, Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Исландии, Испании, Италии, Катара, Китая, Кореи, Латвии, Ливана, Мексики, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Омана, Португалии, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Сирии, США, Украины, Франции, Черногории и Японии.

НА ЗАМЕТКУ

До 29 сентября в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости открыта выставка «Архитектура как искусство. Победители Второго архитектурно-дизайнерского конкурса “Золотой Трезини”». Выставка работает ежедневно, кроме среды, вход свободный.