Вдова экс-футболиста "Зенита" Риксона рассказала о жизни после смерти мужа: "Дочь называет папой плюшевого зайца"

Вдова футболиста Фернандо Риксена рассказала, как прошел год после смерти мужа Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Год назад скончался футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен. Спортсмен страдал тяжелой, неизлечимой болезнью - боковой амиотрофический склероз. Его жена Вероника и маленькая дочь постоянно были рядом с любимым мужем и отцом, переживая сложный недуг. Теперь они переживают потерю близкого человека. Вдова рассказала, как ее жизнь разделилась на до и после.

- Хоть муж и болел долго, и исход был понятен, к этому невозможно подготовиться. Большая потеря и травма — и для меня, и для дочки. Нам по-прежнему тяжело. Год пролетел вообще как день, если честно. Мы на днях вернулись из Голландии, куда летали, чтобы навестить прах Фернандо, - поделилась Вероника со "СтарХит".

Футболист болел и медленно угасал шесть лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изначально Фернандо просил отвезти его прах на родину в Голландию. Но перед самой смертью захотел, чтобы его развеяли на Карибах. Вероника пока что этого не сделала, так как хочет, чтобы в принятии этого решения ей помогла их дочь Изабелла. Сейчас ей только 8 лет и она не знает, что такое кремация и не понимает, что сделали с телом ее любимого отца.

- Через 10 лет девочке будет 18, мы вместе поймем, что делать дальше. Может быть, оставим там же, может, отправимся на Карибы, может, похороним, - размышляет вдова.

Сейчас Вероника и Изабелла каждый день живут воспоминаниями. Весь их дом уставлен общими фотографиями. Как признается жена футболиста, смотреть на них тяжело, но и убрать рука не поднимается. Только одежду мужа она смогла убрать в коробки и спрятать в гараж.

- Иногда мне легче думать, что Фернандо просто куда-то уехал и живет в другом месте.

Все это время семья была постоянно с ним Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Снится Фернандо Веронике часто, только лица его она не видит, только со спины. Такие сны она связывает с тем, что не успела прилететь к мужу до того, как он скончался в больнице в Шотландии.

Маленькой Белле пережить смерть отца помогает игрушечный зайчик - подарок Фернандо дочери перед смертью.

- Она называет его папой и брызгает отцовским парфюмом, - рассказала Вероника.

Сейчас дочь футболиста занимается теннисом и танцами, и даже играет в мамой футбол, как и мечтал отец. Вероника допускает, что Белла может пойти по стопам Фернандо.

На данный момент 34-летняя вдова вместе с дочерью живут в Италии. Финансовое положение их не очень. Сложно найти работу из-за пандемии, плюс от Фернандо ей достались долги и судебные тяжбы по разделу имущества с его предыдущей женой.

Маленькая Изабелла папой называет игрушечного зайчика, которого Рискон подарил ей перед смертью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Недавно у меня вышла книга (о Фернандо, прим.ред.), надеюсь, она будет хорошо продаваться. И я получу нормальные дивиденды, - поделилась Вероника.

Вероника не отрицает того, что в будущем она сможет пережить потерю мужа и влюбиться снова. Однако сейчас даже не рассматривает такой вариант.

- Сейчас у меня главная цель — это ребенок. Воспитать Беллу хорошим счастливым человеком, дать ей нормальное образование. Моя жизненная ноша, наверное, в том, чтобы помогать кому-то, спасать. А о себе всегда помню в последний момент. Может быть, надо как-то учиться жить для себя, ради себя. Тем более Фернандо этого хотел.

О жутком диагнозе Риксен узнал в 2013 году. Спортсмен до последнего боролся с болезнью Лу Герига, которой страдал и Стивен Хоккинг, только в более тяжелой форме. Вероника и Фернандо поженились уже после того, как футболисту поставили смертельный диагноз. Поддерживала отца и дочка, которая любила играть с папой. Девочка не знала, что отец болеет и думала, что он просто старенький. Фернандо скончался 18 сентября 2019 года в госпитале в Глазго.

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