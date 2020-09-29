«Авто Премиум» открыл детскую автошколу. Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

«Авто Премиум» уже больше 10 лет организует мероприятия для младших школьников. Осенью, в начале учебного сезона в школах Санкт-Петербурга ежегодно открываются классы детской автошколы. В этом году обучение юных автолюбителей в рамках всероссийского проекта ŠKODA Кроха прошло 26 сентября 2020 года в шоу-румах «Авто Премиума».

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Дилерские центры принимали гостей почти весь день по предварительной записи. Для ребят и их родителей было организовано настоящее семейное мероприятие с играми и конкурсами, веселой анимацией со сказочными персонажами, мастер-классами и угощением. Но самой популярной стала площадка детской автошколы, где работали инструкторы, проходило экспресс-обучение вождению автомобилей мини ŠKODA и правилам дорожного движения. Для многих юных автолюбителей это был первый опыт за рулем. Все без исключения сдали экзамены и получили свои первые водительские права.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Для ребят и членов их семей работали пять авторских мастер-классов. В тематически оформленной зоне вместе с креативными мастерами студии HMMANIA можно было научиться рисовать скетчи – быстрые эмоциональные рисунки автомобилей, раскрасить холщовые сумочки, позаниматься скрапбукингом и создать своими руками яркие закладки в учебники. Любители прекрасного смогли даже пройти курс флориста и создать свой первый флорариум. Плоды творчества можно было забрать домой.

Также гости смогли воспользоваться почтой ŠKODA и отправить нарядные открытки родным и друзьям в любую точку планеты. Для взрослых весь день шли тест-драйвы всего модельного ряда ŠKODA, в ходе которых можно было протестировать детские автомобильные кресла на разный возраст.

Мероприятие для каждой семьи завершилось фотосессией, а юные гости унесли с собой подарки от ŠKODA «Авто Премиум».

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

- Побольше бы таких мероприятий! Еще и много подарков с собой унесли. Особенно понравились расписание и раскраска со слоганом «Твой мир больших открытий со ŠKODA», - поделился впечатлениями от праздника один из гостей.

Мероприятия прошли в рамках всероссийского проекта ŠKODA Кроха.

Если вам все же не удалось побывать на мероприятии, «Авто Премиум» приглашает в гости каждый день с 9:00 до 21:00. Кстати забронировать и внести предоплату за автомобили можно дистанционно через сайт.

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