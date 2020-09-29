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«Авто Премиум» открыл детскую автошколу

Инструкторы научили малышей правилам дорожного движения, а по итогам мероприятия все участники получили свои первые водительские права
Источник:kp.ru
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«Авто Премиум» открыл детскую автошколу. Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

«Авто Премиум» открыл детскую автошколу. Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

«Авто Премиум» уже больше 10 лет организует мероприятия для младших школьников. Осенью, в начале учебного сезона в школах Санкт-Петербурга ежегодно открываются классы детской автошколы. В этом году обучение юных автолюбителей в рамках всероссийского проекта ŠKODA Кроха прошло 26 сентября 2020 года в шоу-румах «Авто Премиума».

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Дилерские центры принимали гостей почти весь день по предварительной записи. Для ребят и их родителей было организовано настоящее семейное мероприятие с играми и конкурсами, веселой анимацией со сказочными персонажами, мастер-классами и угощением. Но самой популярной стала площадка детской автошколы, где работали инструкторы, проходило экспресс-обучение вождению автомобилей мини ŠKODA и правилам дорожного движения. Для многих юных автолюбителей это был первый опыт за рулем. Все без исключения сдали экзамены и получили свои первые водительские права.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Для ребят и членов их семей работали пять авторских мастер-классов. В тематически оформленной зоне вместе с креативными мастерами студии HMMANIA можно было научиться рисовать скетчи – быстрые эмоциональные рисунки автомобилей, раскрасить холщовые сумочки, позаниматься скрапбукингом и создать своими руками яркие закладки в учебники. Любители прекрасного смогли даже пройти курс флориста и создать свой первый флорариум. Плоды творчества можно было забрать домой.

Также гости смогли воспользоваться почтой ŠKODA и отправить нарядные открытки родным и друзьям в любую точку планеты. Для взрослых весь день шли тест-драйвы всего модельного ряда ŠKODA, в ходе которых можно было протестировать детские автомобильные кресла на разный возраст.

Мероприятие для каждой семьи завершилось фотосессией, а юные гости унесли с собой подарки от ŠKODA «Авто Премиум».

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

- Побольше бы таких мероприятий! Еще и много подарков с собой унесли. Особенно понравились расписание и раскраска со слоганом «Твой мир больших открытий со ŠKODA», - поделился впечатлениями от праздника один из гостей.

Мероприятия прошли в рамках всероссийского проекта ŠKODA Кроха.

Если вам все же не удалось побывать на мероприятии, «Авто Премиум» приглашает в гости каждый день с 9:00 до 21:00. Кстати забронировать и внести предоплату за автомобили можно дистанционно через сайт.

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