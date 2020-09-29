«Никаких звуков никто не слышал»: Депутат в Санкт-Петербурге убивал жену, пока в соседней комнате спала семья с ребенком

У депутата был музей кирпича Фото: СОЦСЕТИ

«Мне вот очень хочется понять причину, почему самый спокойный человек на Земле, как я его знаю, человек, увлекающийся наукой и историей, вдруг совершает такое!».

Близкий друг и сосед 55-летнего депутата из петербургского поселка Комарово Игоря Шокина, убившего свою жену, лишь растерянно разводит руками. Вот еще несколько дней назад он видел народного избранника с его 60-летней женой. Шокин всегда встречал ее с работы из конного клуба и провожал домой. Пара прожила вместе 30 лет, и Игорь не изменял своим привычкам: все время заботился о супруге, оберегал ее и недавно лечил от коронавируса. И тут убийство – как гром среди ясного неба.

Место преступления заставило следователей ахнуть: кровь была повсюду – в комнате, на кухне, в спальне. Убитая лежала лицом вниз, рядом с ней валялись ножи и вилка. Окна в доме были выбиты. Сам Игорь Шокин убежал в неадекватном состоянии – полуголый, завернутый в российский флаг. Найти его было несложно, он сидел неподалеку в кустах, планировал покончить с собой.

Жену депутата знал и любил весь поселок Фото: СОЦСЕТИ

- Какого-то вразумительного ответа от него мы так и не смогли получить, - пояснил источник «КП-Петербург». – Он не совсем в адекватном состоянии.

Сейчас следователи от греха подальше отправили депутата в больницу, арестовывать его сразу не стали. В ближайшее время ему должны назначить судмедэкспертизу. Друг депутата Григорий вспоминает, что виделся с Игорем за два дня до трагедии. Ничего странного в его поведении не заметил.

- Шел с женой, все у них было хорошо. Абсолютно спокойный, остановился, поговорил о выставке, - рассказал Григорий. – Мы же с ним работали вместе в его музее кирпича, он готовился расширить свою экспозицию. На жену не жаловался, был спокоен. Говорил только, что ему надоели оппозиционеры, которые его травили в соцсетях. Но он был вменяем.

Следователи пытаются выяснить, почему депутат убил свою жену Фото: СОЦСЕТИ

А вот за день до убийства Игоря Шокина как подменили. Соседи обратили внимание на то, что он старался всех избегать, кто-то даже слышал, что он бредил, говорил про какую-то нечисть.

- Я с ним виделся накануне вечером: он дрова рубил, был странный, - вздыхает приятель депутата Алексей. – Я поздоровался, стал шутить, как всегда, но Игорь необычно отреагировал - отвернулся и отошел. Это абсолютно не похоже на него, он всегда был улыбчивый и открытый.

Когда именно Игорь Шокин убил жену, неизвестно. Возможно, это произошло ночью, когда в другой половине дома за стенкой спали соседи - семья с ребенком. Но никто никаких странных звуков не слышал.

В доме депутата жили две семьи Фото: СОЦСЕТИ

- Я за все время ни разу не слышал у них семейных скандалов, - рассказал «КП-Петербург» сосед Игоря Юрий. – Они спокойная семейная пара. В день обнаружения тела к дому подъехал автомобиль, из него вышел молодой человек, стал громко стучать в окно, потом разговаривал с кем-то внутри дома (скорее всего, с депутатом, – прим.ред.). Молодой человек просил открыть дверь, но я даже не мог предположить, что в доме в этот момент может происходить такое. Их семья никогда не давала предпосылок относиться с настороженностью к ним. Второй раз мое внимание за окном привлек уже автомобиль с мигалками. Но соседка Татьяна – жена Игоря - часто болела и приезд «скорой» также меня не удивил. Возможно, стекла выбили, когда этот парень стучал в окно. Об убийстве я узнал, когда к нашему дому стянулась вереница полицейских машин.

Причина убийства по-прежнему неизвестна, расследование уголовного дела продолжается, "Комсомолка" следит за развитием событий.

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