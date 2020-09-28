«Он лечил ее от коронавируса и встречал с работы на велосипеде»: Что известно о депутате, убившем жену в Санкт-Петербурге

Депутат убил свою жену дома, после чего сбежал Фото: Дума Комарово/группа "Комарово-Келломяки"

В поселке Комарово в Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата, который, по версии следствия, спрятался в кустах после убийства своей жены. Для местных, знавших народного избранника долгие годы, эта новость стала настоящим шоком. Ведь 55-летний Игорь Шокин всегда был отзывчивым и добродушным мужчиной. До того, как стать депутатом, трудился столяром на местном предприятии, многим соседям помогал строить дома. Но у Игоря Константиновича были не только золотые руки, но и счастье в доме: жена Татьяна, которая работала администратором в конном клубе, сын Андрей. С Татьяной Ивановной они прожили душа в душу больше 30 лет! Но год назад жизнь супругов резко изменилась - на фоне народной любви Шокин решил пойти в политику, выдвинув себя в муниципальные депутаты.

«ВСТРЕЧАЛ ЖЕНУ С РАБОТЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

- С 1988 года я живу и работаю в Комарово, здесь же я встретил свою супругу Татьяну, с которой проживаю в поселке более 30 лет, и здесь же родился мой сын Андрей, - рассказывал о себе Шокин год назад, баллотируясь в депутаты. - Всю жизнь я посвятил созидательному труду. Многие здания поселка Комарово помнят мои руки. Помогать людям - это тоже один из моих принципов, я стараюсь никому не отказывать в помощи, особенно нуждающимся и одиноким. Активно участвуя в жизни поселка, мы с единомышленниками создали постоянную выставку старинного кирпича и передали экспозицию комаровскому музею. Я стараюсь работать на благо Комарово без шума и реальными делами.

Депутат раньше был простым рабочим Фото: СОЦСЕТИ

Народ, знавший Шокина десятки лет, поддержал простого работягу, - так он выбился в депутаты. Планировал заниматься развитием родного Комарово, но бывший столяр даже не представлял, что в маленьком поселении могут вести большую политику. Так у экс-рабочего появились враги. Оппозиционеры, которые начали его травить.

- Я лично знал и Игоря Константиновича, и его жену, произошедшее - большая трагедия - рассказывает коллега Шокина, депутат Комарово Юрий Куликов. - Они познакомились в Комарово и жили здесь много лет. Пьяными их никто никогда не видел. У них были хорошие отношения. Помню, как он забирал ее с работы из конно-спортивного клуба. Они вместе ездили на велосипедах. Игорь Константинович заботился о своей жене. Два месяца назад она заболела коронавирусом. Он очень переживал.

Игорь Шокин, по словам депутата, был простым трудягой, который тяжело переносил войну оппозиционеров, которая развернулась вокруг его персоны.

- Трагедия произошла в том числе и из-за того, что его травили наши оппозиционеры, - уверен Куликов. - Люди проиграли выборы в Комарово и решили травить всех депутатов в течение всего срока. У нас в Комарово есть две группы в соцсетях: одна муниципальная, а вторая - провокаторов, которая довела Шокина до такого состояния. Это группа бывших кандидатов, они раскачивали политическую обстановку, и Шокин стал их главной жертвой. Они системно писали гадости про него, выкладывали фотографии его дома, якобы он построен с нарушениями. Публиковали личные снимки, писали анонимки во все органы.

Жена депутата была администратором конного клуба Фото: СОЦСЕТИ

«БЫЛ В ДЕПРЕССИИ ИЗ-ЗА ТРАВЛИ»

В одной из групп Комарово действительно много постов посвящено Игорю Шокину с кричащими заголовками - «скандал», «депутат хочет устроить свалку отходов!». На эти посты, как говорят местные, депутат реагировал очень болезненно.

- На него свалилось много историей, связанных с разборками, - продолжают коллеги Шокина. - В жилищную инспекцию на него обращение написали, якобы была незаконная перепланировка, дом стоит за красными линиями, хотя был построен раньше, чем появились красные линии. На него сильно давили. И это одна из причин такой трагедии. Он был в депрессии из-за этого. В последний раз мы его видели неделю назад. Игорь был в подавленном настроении.

К слову, соседи Игоря Шокина тоже были удивлены состоянием депутата. По их словам, в последнее время он вел себя очень странно. Ходил по поселку с отстраненным видом, ни с кем не разговаривал.

Нервы у Шокина, по версии следствия, сдали утром 28 сентября. Депутат, по одной из версий, выпивал со своей женой, после чего и произошла кровавая разборка. О ЧП стало известно, когда Татьяна перестала выходить на связь. Пришедший проведать ее друг семьи застал Шокина в неадекватном состоянии.

Шокин хотел изменить жизнь сельчан Фото: СОЦСЕТИ

Депутат при виде гостя выбежал из дома, оставив дверь открытой. Когда тот вошел внутрь, увидел труп тети Тани... Полиция тут же приехала на вызов и бросилась искать подозреваемого. На след Шокина вышли достаточно быстро - он сидел в кустах недалеко от коттеджа. Сейчас на него уже возбудили уголовное дело по статье убийство, также в ближайшее время ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

«УБИЛ ДВУХ ЖЕНЩИН!»

К слову, после трагедии нападки на депутата в соцсетях не прекратились. Когда появилась первая информация о ЧП, в оппозиционной группе выложили фотографии других депутатов. А про самого Игоря Шокина стали писать, что кроме жены он якобы успел убить еще одну женщину в поезде, когда пытался скрыться от полиции.

Шокин был избрани депутатом год назад Фото: Дума Комарово

- Задушил и в электричке женщину, и жену зарубил. Боже, какой же человек, оказывается, был рядом со всеми, такому - казнь! – гласит один из комментариев.

Там же активисты требуют проверить всех депутатов поселения на вменяемость. Самому же Шокину грозит до 15 лет колонии.

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