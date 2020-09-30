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В посольстве Франции рассказали, зачем историк Соколов звонил им утром после убийства аспирантки Ещенко

Дипломаты раскрыли суду детали звонка историка
Роман ЛЯЛИН
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Соколов звонил в посольство Франции после убийства

Соколов звонил в посольство Франции после убийства

Фото: Артем КИЛЬКИН

В суд по делу 64-летнего экс-доцента СПбГУ Олега Соколова пришел ответ от французских дипломатов на запрос, который им отправляли ранее. Адвокат Александра Бакшеева выяснила, что, убив аспирантку Анастасию Ещенко в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года, историк утром дважды звонил по московскому номеру. Как оказалось, звонки шли в посольство Франции в России. В итоге суд решил вызвать на заседание сотрудников посольства и затребовал аудио-запись разговора доцента с работниками дипмиссии.

Сами сотрудники французского посольства в суд не явились, заявив, что обладают дипломатическим иммунитетом. Тем не менее, они прислали письмо, в котором раскрыли суть разговора с доцентом. Как оказалось, через несколько часов после убийства доцент интересовался сохранением истории...

Адвокат Александра Бакшеева считает, что Соколов хотел бежать во Францию

Адвокат Александра Бакшеева считает, что Соколов хотел бежать во Францию

Фото: Артем КИЛЬКИН

- 8 ноября утром Олег Соколов звонил, чтобы связаться с секретариатом посла и осведомиться о получении письма направленного послу Соколовым в качестве председателя военно-исторического общества с предложением о сотрудничестве в области сохранения исторической памяти, - говорится в письмо дипломатов. - Соколову сообщили, что письмо получено. Ему было предложено ждать ответа.

Адвокат семьи аспирантки Ещенко Александра Бакшеева в свою очередь считает, что доцент после убийства планировал скрыться во Франции.

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