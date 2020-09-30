В посольстве Франции рассказали, зачем историк Соколов звонил им утром после убийства аспирантки Ещенко

Соколов звонил в посольство Франции после убийства Фото: Артем КИЛЬКИН

В суд по делу 64-летнего экс-доцента СПбГУ Олега Соколова пришел ответ от французских дипломатов на запрос, который им отправляли ранее. Адвокат Александра Бакшеева выяснила, что, убив аспирантку Анастасию Ещенко в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года, историк утром дважды звонил по московскому номеру. Как оказалось, звонки шли в посольство Франции в России. В итоге суд решил вызвать на заседание сотрудников посольства и затребовал аудио-запись разговора доцента с работниками дипмиссии.

Сами сотрудники французского посольства в суд не явились, заявив, что обладают дипломатическим иммунитетом. Тем не менее, они прислали письмо, в котором раскрыли суть разговора с доцентом. Как оказалось, через несколько часов после убийства доцент интересовался сохранением истории...

Адвокат Александра Бакшеева считает, что Соколов хотел бежать во Францию Фото: Артем КИЛЬКИН

- 8 ноября утром Олег Соколов звонил, чтобы связаться с секретариатом посла и осведомиться о получении письма направленного послу Соколовым в качестве председателя военно-исторического общества с предложением о сотрудничестве в области сохранения исторической памяти, - говорится в письмо дипломатов. - Соколову сообщили, что письмо получено. Ему было предложено ждать ответа.

Адвокат семьи аспирантки Ещенко Александра Бакшеева в свою очередь считает, что доцент после убийства планировал скрыться во Франции.

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Адвокат Александра Бакшеева потребовала предоставить аудиозаписи разговора Соколова с дипмиссией или вызвать в суд для допроса французского дипломата (подробности)